Denuncia Mariana Rodríguez “sabotaje” de bots tras suspensión a su perfil de Facebook

Rodríguez denunció ayer públicamente que Facebook le bloqueó su cuenta desde el lunes, día de su cumpleaños 31, lo que atribuyó a una supuesta campaña con bots (cuentas automatizadas) de la “vieja política” para acusarla de “explotación infantil” por compartir fotos de sus hijas.

Durante más de 24 horas, la red social Facebook le dio “no me gusta” a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, el emecista Samuel García.

Anoche, sin embargo, la cuenta del titular de la oficina Amar a Nuevo León e influencer comenzó de nuevo a publicar las actividades de la emecista a sus 2.7 millones de seguidores.

Poco después de las 14:00 horas, Rodríguez publicó un video en Instagram, la red social que más utiliza y que pertenece a Meta —al igual que Facebook y WhatsApp—, para responsabilizar del “operativo” a partidos de oposición, a los que se refirió como “vieja política”, tal como hace su esposo.

“Hay un operativo en mi página de Facebook” , acusó ayer Rodríguez , “donde están reportando de manera masiva, denunciando todas las fotos que yo subo con mis hijas” .

“Me están denunciando por publicaciones que dizque incurren en explotación infantil y en abuso sexual infantil” , agregó, “y ayer (lunes) Facebook me indica que mi cuenta estaba suspendida” .

Sostuvo que cada publicación con sus hijas está cuidada y que no monetiza con ellas.

Aunque la emecista tiene más seguidores en Instagram —unos 5.2 millones—, la cuenta de Facebook es importante para la operación de usuarios en Meta porque ahí hay múltiples herramientas, como la de adquisición de publicidad, a la que la excandidata a la Alcaldía de Monterrey ha destinado millones de pesos en los últimos meses.