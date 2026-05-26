Crece el temor a un asesino en serie tras la muerte de tres mujeres en Puerto Vallarta

La policía de Puerto Vallarta está revisando pruebas, grabaciones de vigilancia e informes para determinar si las muertes están relacionadas.

Según informaron las autoridades, un asesino en serie podría estar suelto en la popular ciudad turística mexicana frecuentada por estadounidenses, mientras investigan las conexiones entre los asesinatos de tres mujeres.

Todas las mujeres fallecidas tenían entre 30 y 35 años y lucían tatuajes. Los cuerpos fueron encontrados parcialmente desnudos en zonas aisladas, según informó la policía.

El 10 de mayo, la primera víctima femenina fue encontrada cerca de un conocido mirador, Rancho El Piruli. La segunda víctima fue encontrada en un área de descanso al costado de una carretera casi una semana después.

El último cadáver fue hallado en un camino de tierra en el barrio Parque Las Palmas.

Aún no se han confirmado las identidades, pero informes locales sugieren que la tercera mujer podría ser Elizabeth Martínez, una joven mexicana desaparecida de 22 años.

Presentaba tatuajes en el cuello, la mano y el brazo, que representaban una calavera, una mujer con cuernos y un nombre. Su cuerpo mostraba signos de violencia, según informó Mexico News Daily.

La investigación aún se encuentra en sus primeras etapas, según informaron las autoridades, mientras analizan la posibilidad de que los cuerpos de las mujeres fueran simplemente trasladados a Puerto Vallarta después de haber sido asesinadas en otro lugar.

La creciente especulación en torno a un posible asesino en serie podría dañar aún más la reputación de la ciudad turística este año.

En febrero, la ciudad quedó devastada por autobuses incendiados y tiendas saqueadas después de que miembros del cártel se vengaran por la muerte de El Mencho, el máximo líder del tristemente célebre Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los turistas estadounidenses quedaron varados en la ciudad al presenciar la violencia.

Paul Tumpowsky, director de ingresos de Fora Travel declaró que los viajeros que visiten la zona deberían tener un “mayor nivel de precaución, no hasta el punto de arruinar sus vacaciones, sino simplemente ser prudentes”.

“Este es un momento para reflexionar y planificar un poco más sobre cuál es el nivel de riesgo adecuado que estás dispuesto a asumir”, dijo.