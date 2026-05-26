Crece el temor a un asesino en serie tras la muerte de tres mujeres en Puerto Vallarta

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Crece el temor a un asesino en serie tras la muerte de tres mujeres en Puerto Vallarta
    La policía de Puerto Vallarta está revisando pruebas, grabaciones de vigilancia e informes para determinar si las muertes están relacionadas. EL UNIVERSAL

Los cuerpos fueron encontrados parcialmente desnudos en zonas aisladas, según informó la policía

Según informaron las autoridades, un asesino en serie podría estar suelto en la popular ciudad turística mexicana frecuentada por estadounidenses, mientras investigan las conexiones entre los asesinatos de tres mujeres.

La policía de Puerto Vallarta está revisando pruebas, grabaciones de vigilancia e informes para determinar si las muertes están relacionadas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/eu-lanza-ataques-contra-barcos-minadores-en-el-sur-de-iran-FO20954045

Todas las mujeres fallecidas tenían entre 30 y 35 años y lucían tatuajes. Los cuerpos fueron encontrados parcialmente desnudos en zonas aisladas, según informó la policía.

El 10 de mayo, la primera víctima femenina fue encontrada cerca de un conocido mirador, Rancho El Piruli. La segunda víctima fue encontrada en un área de descanso al costado de una carretera casi una semana después.

El último cadáver fue hallado en un camino de tierra en el barrio Parque Las Palmas.

Aún no se han confirmado las identidades, pero informes locales sugieren que la tercera mujer podría ser Elizabeth Martínez, una joven mexicana desaparecida de 22 años.

Presentaba tatuajes en el cuello, la mano y el brazo, que representaban una calavera, una mujer con cuernos y un nombre. Su cuerpo mostraba signos de violencia, según informó Mexico News Daily.

La investigación aún se encuentra en sus primeras etapas, según informaron las autoridades, mientras analizan la posibilidad de que los cuerpos de las mujeres fueran simplemente trasladados a Puerto Vallarta después de haber sido asesinadas en otro lugar.

La creciente especulación en torno a un posible asesino en serie podría dañar aún más la reputación de la ciudad turística este año.

En febrero, la ciudad quedó devastada por autobuses incendiados y tiendas saqueadas después de que miembros del cártel se vengaran por la muerte de El Mencho, el máximo líder del tristemente célebre Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los turistas estadounidenses quedaron varados en la ciudad al presenciar la violencia.

Paul Tumpowsky, director de ingresos de Fora Travel declaró que los viajeros que visiten la zona deberían tener un “mayor nivel de precaución, no hasta el punto de arruinar sus vacaciones, sino simplemente ser prudentes”.

“Este es un momento para reflexionar y planificar un poco más sobre cuál es el nivel de riesgo adecuado que estás dispuesto a asumir”, dijo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Asesinatos
Feminicidios
homicidios

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Coahuila: La agenda de junio

Coahuila: La agenda de junio
NosotrAs: Crear sin soltarnos

NosotrAs: Crear sin soltarnos
La mandataria capitalina dijo coincidir con la presidenta en que los partidos del Mundial deberían ser de acceso gratuito para la población.

Compra CDMX derechos para transmitir gratis el Mundial
Corral advirtió que la presencia de Inzunza es clave para alcanzar la mayoría calificada necesaria para aplazar la elección judicial hasta 2028, o de lo contrario, se verá obligado a pedir licencia.

Defiende Corral a Inzunza: ‘Hace vida normal y no se esconde’ tras ser ligado a ‘Los Chapitos’
Consulta el calendario de la Pensión del Bienestar para mayo 2026. Descubre qué adultos mayores recibirán 6,400 pesos y quiénes no cobrarán debido a la veda electoral.

Pensión Bienestar 2026... ¿Qué letras y apellidos reciben el pago de 6 mil 400 pesos el 26 y 27 de mayo?
Miles de familias esperan el último depósito de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026. Aunque el calendario oficial todavía no se publica, ya circula un posible orden de pagos por apellido.

Beca Rita Cetina... ¿Cuándo depositan los mil 900 pesos del mes de junio de 2026? (Calendario tentativo)
Historia. Gerardo Oñate aseguró que la película nació a partir de reflexiones sobre la justicia y los linchamientos en México.

Lleva Gerardo Oñate el terror mexicano y la reflexión con ‘El Ritual del Nahual’
El primer juego se disputará este martes 26 de mayo a las 7:30 de la noche.

¿Cuándo y a qué hora juega Saraperos vs Caliente de Durango?