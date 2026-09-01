Infonavit puede otorgar hasta 163 mil pesos en octubre 2026: ¿quiénes pueden solicitar este dinero?

En octubre de 2026, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) mantiene entre sus opciones de financiamiento el programa Mejoravit Solo para Ti, diseñado para quienes necesitan realizar reparaciones, ampliaciones o mejoras en su hogar. Aunque algunas publicaciones señalan que el dinero será entregado a pensionados del IMSS, es importante aclarar que no se trata de un apoyo económico exclusivo para jubilados ni de un depósito automático.

De acuerdo con las condiciones del Infonavit, el financiamiento está dirigido a derechohabientes que mantienen una relación laboral vigente. Por ello, una persona que ya está pensionada y no cotiza actualmente no debe asumir que recibirá este dinero por el simple hecho de haber pertenecido al IMSS. ¿Cuánto dinero puede prestar el Infonavit? Con Mejoravit Solo para Ti, el monto del crédito puede ir desde 10 mil pesos hasta alrededor de 163 mil pesos, aunque la cantidad final depende de las condiciones de cada derechohabiente y de los recursos disponibles en su Subcuenta de Vivienda. Además, el financiamiento no puede superar el 90 por ciento del saldo acumulado en dicha subcuenta. Por esta razón, no todas las personas que soliciten el crédito recibirán el monto máximo. Una de las principales características del programa es que la vivienda no se utiliza como garantía hipotecaria. Los recursos se depositan directamente en la cuenta bancaria del beneficiario una vez que el crédito es autorizado.

¿Quiénes pueden solicitar Mejoravit Solo para Ti? Para acceder a este financiamiento es necesario cumplir con diversos requisitos. Entre ellos se encuentra ser derechohabiente del Infonavit con relación laboral vigente, estar registrado en una Afore y contar con los datos biométricos actualizados. También se debe autorizar la consulta del historial en Buró de Crédito y no tener otro crédito vigente con el Infonavit. El dinero puede utilizarse para diferentes trabajos de mejoramiento de la vivienda, como reparaciones, remodelaciones, ampliaciones y modificaciones en instalaciones eléctricas, hidráulicas o sanitarias. ¿Cómo solicitar el crédito en octubre de 2026? El primer paso consiste en ingresar a Mi Cuenta Infonavit para consultar la precalificación y conocer el monto al que podría acceder cada derechohabiente. Posteriormente, el solicitante deberá cumplir con la documentación y condiciones que establezca el instituto para formalizar el financiamiento.

Por ello, antes de esperar un depósito de hasta 163 mil pesos, es fundamental revisar directamente en la plataforma del Infonavit si se cuenta con una oferta de crédito disponible. En conclusión, no existe un depósito automático de 163 mil pesos para todos los pensionados del IMSS. Se trata de un crédito de vivienda al que pueden acceder determinados derechohabientes que cumplan con los requisitos establecidos por el Infonavit.