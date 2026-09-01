Infonavit puede otorgar hasta 163 mil pesos en octubre 2026: ¿quiénes pueden solicitar este dinero?

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Infonavit puede otorgar hasta 163 mil pesos en octubre 2026: ¿quiénes pueden solicitar este dinero?
    El Infonavit mantiene disponible un financiamiento que permite obtener hasta 163 mil pesos para reparar, ampliar o remodelar una vivienda sin hipotecarla. FOTO: ESPECIAL

No se trata de un depósito automático para pensionados del IMSS: estos son los trabajadores que pueden solicitarlo y los requisitos que deben cumplir.

En octubre de 2026, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) mantiene entre sus opciones de financiamiento el programa Mejoravit Solo para Ti, diseñado para quienes necesitan realizar reparaciones, ampliaciones o mejoras en su hogar.

Aunque algunas publicaciones señalan que el dinero será entregado a pensionados del IMSS, es importante aclarar que no se trata de un apoyo económico exclusivo para jubilados ni de un depósito automático.

https://vanguardia.com.mx/informacion/infonavit-te-regresa-dinero-conoce-como-solicitar-la-devolucion-de-pagos-en-exceso-en-septiembre-2026-BB23116645

De acuerdo con las condiciones del Infonavit, el financiamiento está dirigido a derechohabientes que mantienen una relación laboral vigente. Por ello, una persona que ya está pensionada y no cotiza actualmente no debe asumir que recibirá este dinero por el simple hecho de haber pertenecido al IMSS.

¿Cuánto dinero puede prestar el Infonavit?

Con Mejoravit Solo para Ti, el monto del crédito puede ir desde 10 mil pesos hasta alrededor de 163 mil pesos, aunque la cantidad final depende de las condiciones de cada derechohabiente y de los recursos disponibles en su Subcuenta de Vivienda.

Además, el financiamiento no puede superar el 90 por ciento del saldo acumulado en dicha subcuenta. Por esta razón, no todas las personas que soliciten el crédito recibirán el monto máximo.

Una de las principales características del programa es que la vivienda no se utiliza como garantía hipotecaria. Los recursos se depositan directamente en la cuenta bancaria del beneficiario una vez que el crédito es autorizado.

$!Es importante aclarar que no se trata de un apoyo económico exclusivo para jubilados ni de un depósito automático.
Es importante aclarar que no se trata de un apoyo económico exclusivo para jubilados ni de un depósito automático. FOTO: ESPECIAL

¿Quiénes pueden solicitar Mejoravit Solo para Ti?

Para acceder a este financiamiento es necesario cumplir con diversos requisitos. Entre ellos se encuentra ser derechohabiente del Infonavit con relación laboral vigente, estar registrado en una Afore y contar con los datos biométricos actualizados.

También se debe autorizar la consulta del historial en Buró de Crédito y no tener otro crédito vigente con el Infonavit.

El dinero puede utilizarse para diferentes trabajos de mejoramiento de la vivienda, como reparaciones, remodelaciones, ampliaciones y modificaciones en instalaciones eléctricas, hidráulicas o sanitarias.

¿Cómo solicitar el crédito en octubre de 2026?

El primer paso consiste en ingresar a Mi Cuenta Infonavit para consultar la precalificación y conocer el monto al que podría acceder cada derechohabiente.

Posteriormente, el solicitante deberá cumplir con la documentación y condiciones que establezca el instituto para formalizar el financiamiento.

https://vanguardia.com.mx/informacion/tienes-dinero-guardado-en-infonavit-asi-puedes-saber-cuanto-tienes-y-reclamarlo-en-agosto-de-2026-LD22748993

Por ello, antes de esperar un depósito de hasta 163 mil pesos, es fundamental revisar directamente en la plataforma del Infonavit si se cuenta con una oferta de crédito disponible.

En conclusión, no existe un depósito automático de 163 mil pesos para todos los pensionados del IMSS. Se trata de un crédito de vivienda al que pueden acceder determinados derechohabientes que cumplan con los requisitos establecidos por el Infonavit.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
crédito
Finanzas personales

Localizaciones


México

Organizaciones


Infonavit

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
El asesor de Sheinbaum

El asesor de Sheinbaum
true

Andy tequilero: otra foto de una amistad de años

Sheinbaum rinde este 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional, donde presenta los avances y retos de su administración.

Sheinbaum presenta su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional (VIDEO)
El INE rechazó el nuevo emblema de SOMOS al considerar que mantiene elementos que pueden generar identificación con símbolos de identidad nacional.

INE rechaza emblema de SOMOS y da 48 horas para presentar una nueva propuesta
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima diluvio de 72 horas de lluvia a México, tormentas intensas , granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Sheinbaum reabrió el registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 9,582.47 pesos, cobertura del IMSS y capacitación laboral durante 12 meses.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a hombres y mujeres mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
Apuesta. El catálogo de streaming se renueva en septiembre con historias que van desde el melodrama y la acción hasta el terror y la ciencia ficción.

Septiembre se llena de estrenos: del romance al terror, esto llega al streaming
La Leagues Cup 2026 tendrá un campeón de México: América, Monterrey, León y Toluca se disputan los dos boletos para la Final.

Semifinales Leagues Cup 2026: horarios y dónde ver Toluca vs León y América vs Rayados