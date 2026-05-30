Créditos para vivienda cobran hipotecas más caras

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Créditos para vivienda cobran hipotecas más caras
    Tan sólo la tasa promedio llegó a 11.46% y fue la mayor desde diciembre del año pasado. CUARTOSCURO

El Costo Anual Total (CAT) promedio de los créditos para comprar casa o departamento repuntó a 13.96% en abril

Los recortes de tasas de interés del banco central de poco han servido a los mexicanos que buscan adquirir vivienda con una hipoteca, dicen analistas a EL UNIVERSAL.

El Costo Anual Total (CAT) promedio de los créditos para comprar casa o departamento repuntó a 13.96% en abril y fue el más caro desde que comenzó 2026, señala la información disponible en el Banco de México (Banxico) sobre las tasas que piden los bancos y sociedades financieras reguladas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cartel-del-noreste-esta-en-la-mira-de-trump-JH21047284

El CAT comprende la tasa de interés, comisiones, bonificaciones, seguros obligatorios y gastos por otros servicios. Hay instituciones que cobraron 28.18%.

Tan sólo la tasa promedio llegó a 11.46% y fue la mayor desde diciembre del año pasado.

El mercado cobra hipotecas más altas a pesar de que Banxico bajó su principal tasa de 11.25% a 6.50% en dos años, la cual sirve de referencia a la banca para determinar los intereses que piden a los usuarios por los préstamos de dinero, explica la Condusef.

El director de Aporta Consultoría Estratégica, Jorge Flores Kelly, indicó que el CAT hipotecario permanece cerca de 14% después de los recortes de Banxico por la combinación de tres factores.

El primero se debe a un entorno económico más débil que eleva la percepción de riesgo, el segundo por una transmisión incompleta de la política monetaria y el tercero por el piso mayor de márgenes bancarios de lo que normalmente asumimos, comentó a este diario.

”Los dos primeros son cíclicos y pasarán; el tercero es estructural y es el que mantiene la hipoteca cara pase lo que pase”.

”Ya no estamos sólo ante un rezago monetario. Empieza a verse un piso relativamente alto en el crédito hipotecario en México”, opinó Flores Kelly.

Lo más revelador fue a finales de 2025, cuando la inflación tocó su mínimo del año de 3.69%, el peso se apreció a cerca de 17 y los recortes de Banxico se habían acumulado.

Era la ventana ideal para que la hipoteca cediera, pero no lo hizo.

”Cuando pasa el tiempo, se alinean las condiciones y el crédito aún no responde, la explicación deja de ser sólo el rezago”, señaló el también maestro en Economía Financiera y de Negocios por la Universidad de Essex, Inglaterra.

Banca concentrada

“Parte del costo hipotecario responde a riesgo y fondeo, sin duda. Pero también hay poder de mercado e inercia en la intermediación. La banca mexicana está concentrada y el traslado de las bajas de tasas es mucho más lento que el de las alzas: cuando Banxico sube, el ajuste al acreditado es rápido; cuando baja, no ocurre con la misma velocidad ni magnitud. Esa asimetría es, en buena medida, lo que sostiene el piso alto en el crédito hipotecario”, expuso.

La necesidad de vivienda es estructural y enorme, pues el rezago ronda los 8.4 millones de hogares y se proyectan 6.6 millones de unidades más hacia 2030, pero la demanda que sí puede pagar el crédito al precio actual está reprimida.

La vivienda se encareció 8.7% en 2025, más del doble de la inflación, y para una casa de 2 millones se piden ingresos de 60 mil pesos al mes, inalcanzable para cerca de 70% de la población activa, dijo.

”Esta es justo la señal de un mercado en el que el oferente fija precio: la fila de necesidad nunca se vacía, así que la banca no tiene que competir bajando la tasa, sino que simplemente deja fuera a quien no llega. La caída del crédito de interés social no contradice la demanda estructural: es su consecuencia”, comentó Flores Kelly.

Interés social

Los registros de Banxico muestran que el crédito otorgado por la banca comercial para la vivienda de interés social se hundió 13% en abril al restar la inflación y fue la caída más significativa en cuatro años.

En cambio, el financiamiento para vivienda del segmento medio y residencial se aceleró 1% tras avanzar 0.3% en marzo.

Flores Kelly destacó que la banca en México es de las más rentables de la OCDE, con una Rentabilidad sobre Recursos Propios cercano a 18%, pero es de las que menos crédito otorgan, con financiamiento al sector privado de apenas 37% del Producto Interno Bruto.

”Una banca tan rentable que presta tan poco, tiene poco incentivo para competir bajando las hipotecas. Así, aunque Banxico baje la tasa de referencia, no todo ese beneficio llega al comprador de vivienda”, indicó.

El director de Análisis en Valdez Capital, Carlos Hernández García, opinó que el repunte hipotecario se relaciona con las expectativas de que Banxico concluyó con sus recortes de tasas este año.

”Aunque las probabilidades aún son bajas, algunos participantes comienzan a ver la posibilidad de un alza en 2027”, dijo.

Desde su punto de vista, el CAT hipotecario también pudo reaccionar en abril al mayor rendimiento de los bonos soberanos en México, Estados Unidos y otros países, debido a un aumento temporal de la prima de riesgo por factores globales circunstanciales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


crédito hipotecario
viviendas

Organizaciones


Infonavit

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
El rector de la UAdeC, Octavio Pimentel, dio a conocer que cada año en Coahuila se requieren 2 mil ingenieros.

Incrementa en Coahuila matrícula de ingenierías... pero no es suficiente para demanda de industria
Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la PDI de Sinaloa, se entregó a la justicia estadounidense.

ÚLTIMA HORA: Se entrega en Estados Unidos Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa
El osezno negro capturado en la colonia El Mirador permanecerá varios días más bajo resguardo especializado, donde recibe alimentación, vitaminas y atención integral antes de su liberación.

Retrasan liberación de osezno rescatado en Saltillo; recibirá cuidados hasta la próxima semana
La compañía ha invertido en tecnología para avanzar hacía una huella hídrica operativa neutra.

Constellation Brands recibe el Premio Nacional de Calidad
La Organización Mundial de la Salud estima que más de 1.300 millones de personas consumen tabaco, y que aproximadamente la mitad de los fumadores crónicos morirán por enfermedades relacionadas con su consumo.

Los oftalmólogos advierten que fumar acelera la pérdida de visión
El acta de nacimiento, uno de los documentos de identidad más importantes en México; sin embargo, uno de los más rechazados en los trámites es el acta de nacimiento extemporánea.

Tu acta de nacimiento extemporánea es válida en el trámite de documentos como el pasaporte: SCJN
Meta.El nuevo proyecto televisivo buscará expandir las historias y conflictos planteados en el universo narrativo creado por Guillermo Arriaga.

Producirá Sofía Vergara una serie basada en la película mexicana ‘Amores Perros’
Eduardo Gutiérrez Barrera, Raúl Carrillo Balderas y Eduardo Gutiérrez Loera se quedaron con el primer lugar del 40 Torneo Anual de Golf Rotario en Saltillo.

¡Éxito total! Conoce a los ganadores del Torneo de Golf Rotario y el emotivo homenaje a Juan Carlos López Villarreal