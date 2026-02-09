$!Crimen organizado habría extorsionado a minera Vizsla Silver en Concordia, Sinaloa

La información fue dada a conocer por la periodista de investigación María Idalia Gómez, especializada en temas de seguridad y narcotráfico, durante una entrevista con el equipo de Aristegui Noticias, donde detalló los hallazgos derivados de investigaciones y operativos en curso.

Sin embargo, debido a la disputa interna entre las facciones conocidas como Los Chapitos y La Mayiza, las exigencias habrían escalado hasta incluir la entrega de la mitad de la producción de la mina.

La empresa minera Vizsla Silver , con operaciones en el municipio de Concordia, Sinaloa, habría sido víctima de un esquema de extorsión por parte de un grupo criminal que inicialmente exigía pagos mensuales de 200 mil pesos para permitir la extracción y traslado de mineral.

REALIZAN DESPLIEGUE INTERNACIONAL POR DESAPARICIONES A LA MINERA

Gómez señaló que autoridades de Canadá, Estados Unidos y México participan de manera conjunta en un despliegue operativo en Sinaloa, enfocado en la búsqueda de entre 10 y 14 personas reportadas como desaparecidas desde el 23 de enero, todas ellas presuntamente vinculadas con la operación minera en Concordia.

“Están directamente participando las autoridades de Canadá, Estados Unidos y México en el despliegue operativo que se está llevando a cabo en Sinaloa para la búsqueda de 10, 11 o hasta 14 personas desaparecidas, secuestradas, desde el 23 de enero en diferentes puntos y todas vinculadas con la minera”, explicó la periodista.

De acuerdo con la información recabada durante cateos y acciones de campo, uno de los principales responsables del esquema de secuestros y extorsión sería un individuo identificado como “El Casco”.

IDENTIFICAN A ‘EL CASCO’ Y A SU HERMANO COMO PRESUNTOS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN DE MINEROS

Según Gómez, Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco” o “El 81”, es señalado como el jefe de plaza de Los Chapitos en la región de Concordia y Rosario. “Este personaje apodado El Casco se le identifica como el principal responsable de esta operación de secuestro junto con su hermano Gabriel Nicolás”, afirmó.

Ambos serían operadores del grupo criminal de Los Chapitos y presuntamente controlaban la zona donde se ubica la mina canadiense. Las autoridades también habrían identificado que el esquema de control territorial y cobro de cuotas no es reciente, sino parte de una estructura previamente establecida.

EXTORSIÓN: CRIMEN ORGANIZADO PASÓ DE PEDIR 200 MIL PESOS A EXIGIR LA MITAD DE LA PRODUCCIÓN DE LA MINA

De acuerdo con el testimonio de la periodista, la minera habría sido obligada inicialmente a pagar 200 mil pesos mensuales como extorsión para poder operar. “Debía pagar mensualmente 200 mil pesos para poder extraer el mineral y sacarlo del territorio”, relató.

No obstante, la exigencia habría cambiado en medio de la confrontación entre grupos criminales. “Empezaron a solicitar ya no esos 200 mil pesos mensuales, sino la mitad del costo de la mitad de la producción de la mina”, explicó Gómez, quien añadió que las autoridades interpretan este cambio como una reacción ante la necesidad de recursos derivada del conflicto armado interno y de la presión de las autoridades.

Ante esta nueva exigencia, los administradores de la mina no habrían aceptado entregar parte de la producción. La empresa habría propuesto incrementar el monto mensual de la extorsión a alrededor de 250 mil pesos, oferta que tampoco fue aceptada.

SECUESTROS DE TRABAJADORES DE MINA EN SINALOA OCURRIERON A MODO DE REPRESALIA

Tras el rechazo a las nuevas condiciones, se habrían producido secuestros como represalia. “Fueron secuestradas estas personas y por quienes han pedido hasta ahora un rescate que supera los 10 millones de pesos por cada uno”, indicó Gómez.

Esta situación habría motivado un despliegue operativo de gran magnitud, del cual también se desprende información sobre la presunta huida de “El Casco”, su hermano y miembros cercanos de su grupo.

SEÑALAN POSIBLE COLUSIÓN DE AUTORIDADES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La periodista señaló que existen indicios de la posible vinculación de autoridades municipales y estatales en la protección de la franja donde opera la mina y el grupo criminal. “Hay información de la vinculación de autoridades municipales y estatales en la protección de esta franja del estado de Sinaloa y de la operación minera”, afirmó.

Toda esta información, añadió, ha sido recabada y compartida entre autoridades de Estados Unidos, Canadá y México, como parte de un esfuerzo conjunto para frenar los niveles de extorsión y violencia en la región.

INTERVENCIÓN DE ESTADOS UNIDOS ‘EMPUJÓ’ AL CRIMEN ORGANIZADO A MODIFICAR PRÁCTICAS

Gómez explicó que agencias estadounidenses interpretan el incremento en las extorsiones como una reacción directa de los grupos criminales a los bloqueos impuestos por Estados Unidos por mar, aire y tierra, particularmente en rutas de suministro que incluyen países como Venezuela, Colombia, Ecuador, El Salvador y Guatemala.

“A partir de la intervención de Estados Unidos y los acuerdos con Guatemala, se cerró la frontera para impedir cruces de grupos, insumos, personas y drogas”, señaló, lo que habría tenido efectos directos en la operación de los grupos criminales en México.

PATRÓN DE EXTORSIÓN SE HA REPETIDO EN OTRAS MINAS

La periodista subrayó que el esquema de control y extorsión atribuido a “El Casco” no sería un hecho aislado. “Este es un modus operandi. El que logren este control y piensen que tienen este nivel de impunidad no es algo reciente, es la construcción de redes y zonas donde la autoridad dejó de tener incidencia”, enfatizó.

Indicó que prácticas similares ya habrían sido documentadas en otras minas de la región, como La Rastra.

ENCUENTRAN SIN VIDA EN FOSA CLANDESTINA A 3 MINEROS DESAPARECIDOS

En el marco de las investigaciones, el 8 de febrero autoridades y colectivos confirmaron el hallazgo de restos humanos en una fosa clandestina en el sur de Sinaloa. De manera preliminar, se identificó a al menos tres mineros reportados como desaparecidos desde el 23 de enero.

El primer caso confirmado fue el de José Ángel Hernández Vélez, originario de Cañitas Felipe Pescador, Zacatecas. Posteriormente, se identificó a José Manuel Castañeda Hernández, geólogo, mediante señas particulares como lunares, una cicatriz en la frente y tatuajes en las manos.