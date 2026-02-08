Hallazgo tras desaparición de mineros destapa más víctimas en Concordia, Sinaloa

CONCORDIA, SIN. -La búsqueda de 10 ingenieros mineros del proyecto Vizsla, privados de la libertad el 23 de enero, derivó en señalamientos de colectivos que advierten que el caso podría involucrar a más víctimas en la comunidad de El Verde, municipio de Concordia, en el sur de Sinaloa.

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora aseguró que el predio donde se localizaron restos humanos no sería un punto aislado, sino un “cementerio clandestino” con más de una veintena de víctimas. “Lamentamos enormemente lo que ha pasado con los mineros desaparecidos en Concordia y que lamentablemente se localizaron sin vida en El Verde municipio de Concordia y nos unimos a la pena que embarga la familia de cada uno de ellos”, señalaron.

En su posicionamiento, el colectivo sostuvo: “No eran 10, eran más de 20 y no solamente esas 20 personas estaban sepultadas en ese lugar o están todavía hay muchísimos más”, al afirmar que cuenta con información que, dijo, es “muy verídica” sobre la posible presencia de más restos en la zona.

Tras la confirmación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el hallazgo de restos humanos en un rancho del área, las activistas señalaron inconformidad por el manejo del caso, al referir que no se ha precisado el número ni la identidad de los cuerpos localizados. La Fiscalía comunicó a integrantes de colectivos de búsqueda que las familias de las víctimas ya fueron notificadas, según lo reportado.

Madres Buscadoras de Sonora pidió a las autoridades permitir el acceso al sitio para continuar con las labores y evitar que los trabajos se limiten a la recuperación relacionada con los ingenieros mineros. “Todos los que se encuentran ahí merecen ser buscados y volver a casa”, expresaron, al agradecer información recibida de manera anónima.

Horas antes, el colectivo había difundido una alerta sobre la localización. “Nos llega información que mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, han sido localizados en una fosa clandestina... las autoridades están trabajando ese hallazgo con mucho hermetismo”, publicaron.

En el contexto del caso, organismos del sector minero como la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), la Cámara Minera de México (Camimex), Women in Mining (WIM) México y los Clústers Mineros de Sonora, Zacatecas y Chihuahua manifestaron preocupación por la seguridad de sus agremiados e identificaron a los ingenieros desaparecidos: José Ángel Hernández Vélez, Francisco Antonio Esparza Yáñez, José Manuel Castañeda Hernández, Saúl Alberto Ochoa Pérez, Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Antonio Jiménez Nevárez, Javier Emilio Valdez Valenzuela, Javier Guillermo Vargas Valle y Miguel Tapia Rayón.

Mientras las autoridades mantienen las investigaciones, colectivos y familiares insistieron en que se esclarezca el alcance del hallazgo y se continúe la búsqueda en el predio señalado, al considerar que podrían existir más puntos con restos humanos en la zona.