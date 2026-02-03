CSP pide denunciar presunta red de extorsión en Nuevo León

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 3 febrero 2026
    CSP pide denunciar presunta red de extorsión en Nuevo León
    Durante la conferencia mañanera la Presidenta recibió una pregunta de los asistentes, acerca de una presunta red de extorsión

La disputa familiar por la empresa Garage y Talleres ha señalado directamente al Alcalde de Monterrey y a su hermano, así como al Fiscal General

Aunque dijo no tener conocimiento del caso, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió denunciar ante la FGR las acusaciones por presunto tráfico de influencias que alcanzaron al Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y a su hermano Filiberto de la Garza.

“No tenemos conocimiento y si alguien lo quiere denunciar en la Fiscalía General, pues que lo denuncie”, comentó Sheinbaum este martes en conferencia mañanera.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum reitera su respaldo de la candidatura de Michelle Bachelet como Secretaria General de la ONU

Una disputa familiar por la empresa Garage y Talleres alcanzó al Fiscal General, Javier Flores; al Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y a su hermano Filiberto, con acusaciones por presunto tráfico de influencias.

Arturo Cortez Garza, heredero del 50 por ciento de las acciones de la empresa familiar, afirmó que los señalados ayudaron a su hermano Roberto y al suegro de este a despojarlo de su participación accionaria, aprovechando el control que, desde su punto de vista, tienen sobre la Fiscalía estatal y el Poder Judicial.

Aseguró que, como medida de presión, incluso le fabricaron delitos por los que él ha sido vinculado a proceso.

Detrás de todo este entramado, denunció, está el suegro de su hermano Roberto, Jorge Alejandro Treviño Garza, con el fin de quedarse con el 100 por ciento de la compañía.

El Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y el Fiscal General, Javier Flores, aseguraron que no ha habido tráfico de influencias de su parte en el pleito familiar por el control de Garage y Talleres, como acusa Arturo Cortez Garza, hijo del fundador de la empresa.

TE PUEDE INTERESAR: Nuestro objetivo es enviar esta semana la ayuda humanitaria a Cuba’: Sheinbaum

Mientras que el priista señaló que no ha intervenido en el conflicto, el Fiscal admitió que su despacho tuvo participación en el asunto, pero que han sido las autoridades federales quienes han dado y confirmado amparos en ese caso, y no las estatales.

De la Garza admitió haber tenido una relación de amistad con el fundador de la empresa, Arturo Cortez González, y sus hijos Arturo y Roberto.

Sostuvo que se trata de un problema familiar en el que ni él ni su hermano Filiberto tienen alguna relación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Denuncias
Extorsiones

Localizaciones


Monterrey

Personajes


Adrian De La Garza
Claudia Sheinbaum

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Senado morenista

Senado morenista
true

Adán Augusto aparece en expediente de la Corte de Houston
El alza de precios de gas en EU podría repercutir en los precios de las tarifas eléctricas en México.

Ante dependencia de 75% de gas de EU, urge Sheinbaum a avanzar en producción nacional
Postura. El discurso de Bad Bunny contra el ICE durante los Grammy provocó reacciones divididas, entre ellas la dura crítica de Eduardo Verástegui.

‘Basura tóxica’: Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny tras su triunfo en los Grammy
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 33 azotará con heladas de -15 grados y lluvias en estos estados
Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina, programa social parte del programa de Becas para el Bienestar dirigido a estudiantes de secundaria, recibirán un pago triple de 5 mil 700 pesos a partir del mes de febrero.

Beca Rita Cetina sorprende a beneficiarios de nuevo ingreso con pago triple de $5,700 en febrero
Te contamos cómo la famosa conductora peruana frenó la ola de noticias falsas que aseguraban su fallecimiento en pleno 2026.

¿Murió Laura Bozzo?... qué se sabe sobre la famosa conductora peruana
El 8 de febrero se juega el Super Bowl, partido al que no es fácil acceder económicamente ante lo caro de las entradas, sin embargo hay diversas opciones para verlo por televisión.

Entradas para ver el Super Bowl LX, de las más caras de la historia