Entradas para ver el Super Bowl LX, de las más caras de la historia

El Super Bowl LX está a la vuelta de la esquina. Es el juego al que todo aficionado al futbol americano quisiera estar aunque sea una vez en la vida, sin embargo, el acceso se ha convertido en una misión imposible, a menos, claro que tengas mucho dinero.

El enfrentamiento entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, del domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California promete en lo deportivo, pero también en el mercado de entradas. Los precios de los boletos resultan estratosféricos.

Considerada la final deportiva más vista en Estados Unidos, la NFL ha convertido el acceso al Super Bowl en una auténtica prueba de resistencia financiera. Tanto plataformas oficiales como sitios de reventa exhiben una amplia gama de precios, que van desde opciones relativamente accesibles hasta asientos VIP con costos que superan el valor de un automóvil nuevo.

Actualmente, los boletos para el Super Bowl LX se ofrecen en un rango que va de los 5 mil 500 dólares hasta los 52 mil 650 dólares, cifras que equivalen aproximadamente a entre 95 mil y más de 900 mil pesos mexicanos, según la ubicación dentro del estadio, la cercanía al campo y el acceso a zonas preferenciales o palcos exclusivos.

En Ticketmaster, el boleto más económico ronda los 5 mil 904 dólares, correspondiente a un asiento en una esquina del estadio, en el cuarto nivel. En el extremo opuesto, el acceso más costoso alcanza los 52 mil 650 dólares, ubicado en una zona VIP cercana a la banca de los Patriots, colocándose como uno de los más caros disponibles.

HAY OPCIONES DE REVENTA, MÁS CARAS, CLARO

La reventa tampoco se queda atrás. En StubHub, la entrada más barata se oferta en 6 mil 120 dólares, mientras que el boleto de mayor precio —situado en un sector exclusivo del lado de los Seahawks— asciende hasta los 36 mil 431 dólares.

Por su parte, TickPick muestra boletos desde 5 mil 649 dólares en las zonas superiores del estadio, y otros que llegan a los 32 mil 815 dólares en áreas con mayor proximidad al emparrillado. Según esta plataforma, el precio promedio actual se sitúa alrededor de los 8 mil 200 dólares por persona.

Este costo medio solo es superado por el Super Bowl LVIII de 2024 en Las Vegas, cuando el duelo entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers registró un promedio superior a los 9 mil dólares por entrada a diez días del partido.