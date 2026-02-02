Adán Augusto aparece en expediente de la Corte de Houston

En un expediente del gobierno federal de Estados Unidos, tramitado por la Corte de Distrito correspondiente al sur de Texas con sede en Houston, aparece el nombre de Adán Augusto López como el operador de una red de corrupción en Pemex durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

El entonces secretario de Gobernación, hasta hace un par de días coordinador de la bancada de Morena en el Senado, es mencionado como quien se encarga de “acercar” a empresarios para que sean beneficiados con contratos de Petróleos Mexicanos a cambio de sobornos que podrían alcanzar decenas de millones de pesos.

Quien es mencionado como operador de este esquema de corrupción es Nicolás Bellizia, hombre de todas las confianzas de Adán Augusto López. Bellizia era un recalcitrante priista hasta el sexenio pasado. Adán Augusto lo nombró titular de la Unidad Política Interior de Gobernación. Y ahora, en el Senado, es secretario técnico de la bancada de Morena. Los senadores del partido en el poder saben que por la boca de Bellizia habla Adán Augusto: él ha venido transmitiendo las instrucciones.

El expediente –referenciado como 4:25-cr-00415 ante un juez de esa misma corte de Houston y cuyo contenido me fue compartido por fuentes de primer nivel– tiene que ver con el caso del empresario Alexandro Rovirosa, detenido en Estados Unidos por realizar sobornos a Pemex.

Ramón Alexandro Rovirosa Martínez lleva varios sexenios siendo un próspero empresario en Pemex. Es tabasqueño, al igual que Adán Augusto, Bellizia, López Obrador y hasta el director de Pemex en el sexenio pasado, Octavio Romero Oropeza.

Acostumbrado a arreglarse con quien tocara, lo hizo con el hombre a quien el expresidente llamaba “hermano” y a cambio pudo gozar de una vida cada vez más próspera en Houston: mansión, vehículos deportivos, ropa con logotipos de marcas exclusivas. No era discreto. Era fácil de detectar. Y el gobierno americano lo puso en la mira: lo siguieron por meses, le intervinieron el celular, y finalmente lo arrestaron. Se les escapó uno de sus socios, Mario Alberto Ávila Lizárraga, excandidato del PAN al gobierno de Campeche y exsubdirector en PEP de Pemex. Hay otro socio mencionado, Omar Athié.

Este caso ha sido vehementemente impulsado por empresarios estadounidenses que invirtieron en México durante la reforma energética de Enrique Peña Nieto y fueron luego pateados en la administración de López Obrador. Son petroleros influyentes que presionaron a distintas áreas del gobierno americano para que iniciara una investigación sobre las corruptelas en el sector energético mexicano. Aunque hay repetidas referencias en el expediente al director de Pemex en tiempos del PRI, Emilio Lozoya, y a Omar Olvera Monroy, considerado uno de sus operadores, es claro que el foco está sobre la administración de AMLO. Además de Adán Augusto y Bellizia, hay una treintena de funcionarios de Pemex mencionados. El caso de Rovirosa está sirviendo como primer hilo a jalar en la larga madeja de la corrupción en Pemex.

SACIAMORBOS

Para no quedarse sin ver la película, me cuentan que la FGR se acercó a platicar con Rovirosa. Le fueron a preguntar con quién veían los negocios, en qué dirección, con qué funcionarios, a quiénes les dieron dinero, de qué manera se los dieron, qué contratos obtuvieron, cómo les liberaban los pagos. Le dijeron que cooperara porque, así como andan las políticas de Trump, en una de esas lo deportan a México y su caso termina en manos de la fiscalía de Delincuencia Organizada.

