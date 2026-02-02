‘Basura tóxica’: Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny tras su triunfo en los Grammy

Sin titubeos, firme en sus pensamientos y opiniones, Eduardo Verástegui se lanzó en contra del triunfo de Bad Bunny la noche del domingo durante la ceremonia de los Premios Grammy. Lo que aparentemente más le molestó fue tanto el contenido musical del artista puertorriqueño —al que calificó como “vulgar”— como su discurso crítico hacia la política migratoria de Estados Unidos, en particular contra el ICE, al que Benito se refirió como “salvaje”. Mientras la prensa y buena parte del público enaltecieron el mensaje de Bad Bunny al recibir de manos de Harry Styles el megáfono por Álbum del Año, gracias a su trabajo Debí Tirar Más Fotos, a Verástegui la intervención le pareció inapropiada. “Antes de agradecer a Dios, quiero decir: ICE fuera. No somos salvajes, no somos animales... somos americanos también”, dijo el intérprete de Yo Perreo Sola ante la audiencia reunida en la Crypto.com Arena de Los Ángeles.

LO COMPARA CON ADELE Y FRANK SINATRA Verástegui utilizó sus redes sociales para cuestionar el triunfo del cantante y criticar abiertamente su música. “Qué tiempos aquellos en los que ese premio lo recibían Frank Sinatra, Adele o Stevie Wonder. Hoy basta con ponerse vestidos, balbucear letras ininteligibles, glorificar la vulgaridad y cantar con la boca llena de comida para que te lo regalen”, escribió en una primera publicación. El productor de ‘Sonido de Libertad’ también reaccionó directamente al discurso de Benito, calificándolo de contradictorio, pues —según su postura— no coincide con el mensaje que promueve su música.

“Este personaje afirma que no somos animales, pero se comporta como tal. Dice que el ICE es ‘salvaje’, mientras su música promueve lo más salvaje del instinto: sin orden, sin belleza y sin responsabilidad”, agregó. En una segunda publicación, el exactor volvió a referirse al tema y, aunque aseguró no estar en contra de los gustos musicales de nadie, pidió ser más selectivos y descalificó por completo el trabajo del artista puertorriqueño.