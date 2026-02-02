‘Basura tóxica’: Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny tras su triunfo en los Grammy

/ 2 febrero 2026
    ‘Basura tóxica’: Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny tras su triunfo en los Grammy
    Postura. El discurso de Bad Bunny contra el ICE durante los Grammy provocó reacciones divididas, entre ellas la dura crítica de Eduardo Verástegui. FOTO: CUARTOSCURO/ AP

El exprotagonista de telenovelas arremetió contra la música y el mensaje de Benito, quien además encabezará el próximo show de medio tiempo

Sin titubeos, firme en sus pensamientos y opiniones, Eduardo Verástegui se lanzó en contra del triunfo de Bad Bunny la noche del domingo durante la ceremonia de los Premios Grammy. Lo que aparentemente más le molestó fue tanto el contenido musical del artista puertorriqueño —al que calificó como “vulgar”— como su discurso crítico hacia la política migratoria de Estados Unidos, en particular contra el ICE, al que Benito se refirió como “salvaje”.

Mientras la prensa y buena parte del público enaltecieron el mensaje de Bad Bunny al recibir de manos de Harry Styles el megáfono por Álbum del Año, gracias a su trabajo Debí Tirar Más Fotos, a Verástegui la intervención le pareció inapropiada.

“Antes de agradecer a Dios, quiero decir: ICE fuera. No somos salvajes, no somos animales... somos americanos también”, dijo el intérprete de Yo Perreo Sola ante la audiencia reunida en la Crypto.com Arena de Los Ángeles.

LO COMPARA CON ADELE Y FRANK SINATRA

Verástegui utilizó sus redes sociales para cuestionar el triunfo del cantante y criticar abiertamente su música.

“Qué tiempos aquellos en los que ese premio lo recibían Frank Sinatra, Adele o Stevie Wonder. Hoy basta con ponerse vestidos, balbucear letras ininteligibles, glorificar la vulgaridad y cantar con la boca llena de comida para que te lo regalen”, escribió en una primera publicación.

El productor de ‘Sonido de Libertad’ también reaccionó directamente al discurso de Benito, calificándolo de contradictorio, pues —según su postura— no coincide con el mensaje que promueve su música.

“Este personaje afirma que no somos animales, pero se comporta como tal. Dice que el ICE es ‘salvaje’, mientras su música promueve lo más salvaje del instinto: sin orden, sin belleza y sin responsabilidad”, agregó.

En una segunda publicación, el exactor volvió a referirse al tema y, aunque aseguró no estar en contra de los gustos musicales de nadie, pidió ser más selectivos y descalificó por completo el trabajo del artista puertorriqueño.

TE PUEDE INTERESAR: Triunfo coahuilense: ‘El Desaire’ se alza como Mejor Película en festival internacional de Arizona

“Una cosa es música y otra muy distinta es ruido, cantado con la boca llena de comida y con letras que denigran al ser humano. Eso ya no es una cuestión de gustos: es objetivamente basura. Y sí, estoy hablando del Conejito Malo. Su ruido es basura tóxica”, sentenció.

En los últimos años, Bad Bunny se ha posicionado como un crítico abierto de Donald Trump, mientras que Verástegui ha expresado en diversas ocasiones su respaldo al mandatario estadounidense. En medio de este contraste ideológico, el intérprete de Debí Tirar Más Fotos se prepara para llegar al escenario del show de medio tiempo del Super Bowl este próximo fin de semana, llevando su música y su postura política ante una de las audiencias más grandes del mundo (Con información de El Universal y EFE).

