‘Nuestro objetivo es enviar esta semana la ayuda humanitaria a Cuba’: Sheinbaum

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 3 febrero 2026
    ‘Nuestro objetivo es enviar esta semana la ayuda humanitaria a Cuba’: Sheinbaum
    Mencionó que será muy transparente y lo informará adecuadamente. CAPTURA DE PANTALLA

Añadió que no cree que esto pueda generar más tensiones con el gobierno de Donald Trump

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum habló sobre el tema de enviar ayuda humanitaria a Cuba.

“Nuestro objetivo es enviarla esta semana a más tardar. Y obviamente tenemos que conocer también sus necesidades. No es nada más lo que México se le ocurra enviar. Sino cuáles son las necesidades para poderlo enviar”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: La unidad de ciberdelitos de París allana la sede francesa de X y citan a Elon Musk

Mencionó que será muy transparente y lo informará adecuadamente.

Añadió que no cree que esto pueda generar más tensiones con el gobierno de Donald Trump.

POSTURA DE TRUMP

Recordemos que hace unas horas Donald Trump aseguró que “México dejará de enviarles petróleo”, en un momento en que el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha dicho que mantendrá los envíos de ayuda material por motivos humanitarios a Cuba mientras busca “por todas las vías diplomáticas” cómo retomar los envíos de carburante.

“Me gustaría ayudar a los cubanos que están aquí. Como saben, tenemos muchas personas que vinieron de Cuba, que fueron expulsadas de Cuba, que huyeron de Cuba. Llegaron en balsas. Cruzaron aguas infestadas de tiburones. No sé cómo lo lograron. Y eso fue hace muchos años. Muchos quisieran regresar”, añadió el republicano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ayuda
Crisis Humanitaria

Personajes


Claudia Sheinbaum

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Caso Epstein: El juicio semifinal

Caso Epstein: El juicio semifinal
true

¿Ya se dio cuenta, Presidenta?, nos están aislando
En las querellas también fueron señalados la persona moral Sandra Cuevas Diamond Group, así como Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca y quien junto con la ex funcionaria impulsa la conformación del movimiento político “México Nuevo”.

Piden a INE indagar a Sandra Cuevas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el pasado 30 de enero más registros y archivos sobre el caso del multimillonario pederasta Jeffrey Epstein

Gabriela Rico: usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein
Investigadores han logrado mapear el potencial epidémico dentro del árbol evolutivo de los murciélagos, revelando que el riesgo de una nueva pandemia

¿Una nueva pandemia se aproxima?... científicos localizan al murciélago que podría causarla
El proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027 inicia este febrero. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha habilitado el sistema para que padres y tutores registren a los menores en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Preinscripciones SEP 2026... Fechas y requisitos oficiales para preescolar, primaria y secundaria
Postura. El discurso de Bad Bunny contra el ICE durante los Grammy provocó reacciones divididas, entre ellas la dura crítica de Eduardo Verástegui.

‘Basura tóxica’: Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny tras su triunfo en los Grammy
Elijah Arroyo,de los Seattle Seahawks está listo para inscribir su nombre entre los ganadores del Super Bowl LX; al menos ya consiguió estar presente en el partido contra los New England Patriots.

Presencia mexicana en el Super Bowl: Elijah Arroyo, ¿qué otros aztecas han estado presentes a lo largo de la historia?