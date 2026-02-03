‘Nuestro objetivo es enviar esta semana la ayuda humanitaria a Cuba’: Sheinbaum

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum habló sobre el tema de enviar ayuda humanitaria a Cuba.

“Nuestro objetivo es enviarla esta semana a más tardar. Y obviamente tenemos que conocer también sus necesidades. No es nada más lo que México se le ocurra enviar. Sino cuáles son las necesidades para poderlo enviar”, expresó.

Mencionó que será muy transparente y lo informará adecuadamente.

Añadió que no cree que esto pueda generar más tensiones con el gobierno de Donald Trump.

POSTURA DE TRUMP

Recordemos que hace unas horas Donald Trump aseguró que “México dejará de enviarles petróleo”, en un momento en que el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha dicho que mantendrá los envíos de ayuda material por motivos humanitarios a Cuba mientras busca “por todas las vías diplomáticas” cómo retomar los envíos de carburante.