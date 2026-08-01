¿Cuánta agua tiene el Sistema Cutzamala? Lluvias impulsan recuperación de las presas

Las lluvias de las últimas semanas han permitido que el Sistema Cutzamala continúe recuperando sus niveles de almacenamiento, una noticia positiva para millones de habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México que dependen de este complejo hidráulico.

De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con corte al 29 de julio de 2026, el sistema almacena 573 millones 793 mil metros cúbicos de agua, lo que representa 73.33% de su capacidad operativa total.

Este nivel refleja una mejora respecto a los periodos de menor disponibilidad registrados anteriormente y ofrece un panorama más favorable para el suministro de agua en la región central del país.

¿Por qué es importante la recuperación del Cutzamala?

El Sistema Cutzamala es una de las obras hidráulicas más importantes de México, ya que abastece alrededor del 26% del agua potable que consumen distintas zonas de la Ciudad de México y el Estado de México.

Por ello, cualquier incremento o disminución en sus niveles de almacenamiento impacta directamente en el suministro para millones de personas.

Aunque la situación actual es más estable que la registrada durante la crisis hídrica de 2024, las autoridades mantienen un monitoreo permanente para garantizar la disponibilidad del recurso durante los próximos meses.