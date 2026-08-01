¿Cuánta agua tiene el Sistema Cutzamala? Lluvias impulsan recuperación de las presas

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    ¿Cuánta agua tiene el Sistema Cutzamala? Lluvias impulsan recuperación de las presas
    Las lluvias registradas durante la temporada 2026 han favorecido la recuperación del Sistema Cutzamala, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para el Valle de México. FOTO: CUARTOSCURO

Conoce cuánta agua almacena actualmente, cómo se encuentran sus presas y qué esperan las autoridades para las próximas semanas.

Las lluvias de las últimas semanas han permitido que el Sistema Cutzamala continúe recuperando sus niveles de almacenamiento, una noticia positiva para millones de habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México que dependen de este complejo hidráulico.

https://vanguardia.com.mx/noticias/presas-del-sistema-cutzamala-con-apenas-el-26-de-almacenamiento-anuncian-recortes-de-agua-CH12370277

De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con corte al 29 de julio de 2026, el sistema almacena 573 millones 793 mil metros cúbicos de agua, lo que representa 73.33% de su capacidad operativa total.

Este nivel refleja una mejora respecto a los periodos de menor disponibilidad registrados anteriormente y ofrece un panorama más favorable para el suministro de agua en la región central del país.

¿Por qué es importante la recuperación del Cutzamala?

El Sistema Cutzamala es una de las obras hidráulicas más importantes de México, ya que abastece alrededor del 26% del agua potable que consumen distintas zonas de la Ciudad de México y el Estado de México.

Por ello, cualquier incremento o disminución en sus niveles de almacenamiento impacta directamente en el suministro para millones de personas.

Aunque la situación actual es más estable que la registrada durante la crisis hídrica de 2024, las autoridades mantienen un monitoreo permanente para garantizar la disponibilidad del recurso durante los próximos meses.

$!Las lluvias de las últimas semanas han permitido que el Sistema Cutzamala continúe recuperando sus niveles de almacenamiento.
Las lluvias de las últimas semanas han permitido que el Sistema Cutzamala continúe recuperando sus niveles de almacenamiento. FOTO: CUARTOSCURO

Así se encuentran las presas del Sistema Cutzamala

El complejo está integrado por tres principales presas, cuyos niveles también muestran una recuperación gracias a las precipitaciones de la temporada.

La presa Valle de Bravo registra el mayor porcentaje de almacenamiento, con 80.33% de su capacidad, consolidándose como la principal reserva del sistema.

Por su parte, la presa Villa Victoria alcanza un nivel de 67.63%, mientras que El Bosque reporta un almacenamiento de 64.92%.

Aunque estas dos últimas presentan porcentajes menores, forman parte de la tendencia positiva observada en el sistema durante las últimas semanas.

¿Seguirá aumentando el nivel del Cutzamala?

https://vanguardia.com.mx/noticias/no-se-acabara-agua-del-sistema-cutzamala-asegura-presidencia-niega-que-exista-un-dia-cero-PF11057769

La Conagua prevé que las lluvias continúen favoreciendo la recuperación del Sistema Cutzamala durante las próximas semanas, siempre que las condiciones meteorológicas se mantengan.

Sin embargo, el organismo señaló que continuará con el monitoreo constante de las presas para evaluar la evolución del almacenamiento y responder oportunamente a cualquier cambio que pudiera afectar el abastecimiento de agua.

Las autoridades también recordaron que el uso responsable del recurso sigue siendo fundamental, ya que, aunque los niveles muestran una recuperación importante, el cuidado del agua continúa siendo una prioridad para garantizar el suministro en una de las zonas con mayor demanda del país.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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