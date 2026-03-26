Cuatro perros K9 expertos en explosivos se integran a la policía rumbo al Mundial 2026

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México
/ 26 marzo 2026
    Cuatro perros K9 expertos en explosivos se integran a la policía rumbo al Mundial 2026
    Uzi, Atena, Beretta y Nix, entrenados en detección de explosivos, se incorporarán a la Policía Bancaria e Industrial para reforzar operativos de seguridad en la Ciudad de México SSC CDMX | Captura de pantalla

Cuatro perros Pastor Belga Malinois se suman al Grupo Cerbero K9 de la PBI para reforzar seguridad y detección de explosivos en eventos masivos en CDMX

En los próximos días, cuatro nuevos ejemplares caninos se incorporarán al Grupo Cerbero (K9) de la Policía Bancaria e Industrial, corporación adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), con el objetivo de fortalecer las labores operativas de seguridad y vigilancia en la capital del país.

La integración de estos perros adiestrados forma parte de las estrategias institucionales para ampliar las capacidades de prevención y reacción ante riesgos, particularmente en espacios con alta concentración de personas y durante eventos masivos que se desarrollen en la Ciudad de México.

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UZI, ATENA, BERETTA Y NIX, LOS CANINOS EXPERTOS EN DETENCIÓN DE EXPLOSIVOS

Los nuevos integrantes fueron entrenados en la detección de explosivos, lo que permitirá reforzar los esquemas de seguridad en instalaciones estratégicas, eventos multitudinarios y puntos de afluencia turística. Estos ejemplares pertenecen a la raza Pastor Belga Malinois y llevan por nombre Uzi, Atena, Beretta y Nix.

La incorporación de estos binomios caninos responde a la necesidad de fortalecer la capacidad operativa de la corporación ante eventos internacionales de gran escala, entre ellos la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que la capital mexicana fungirá como una de las sedes. En ese contexto, se implementarán estrategias orientadas a garantizar la seguridad de visitantes nacionales y extranjeros.

CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS BINOMIOS

La Policía Bancaria e Industrial informó que sus binomios caninos cuentan con altos estándares de adiestramiento, disciplina y certificación, lo que les permite participar en operativos de seguridad, tareas preventivas y acciones de proximidad social. Estos equipos están conformados por un elemento policial y un ejemplar canino entrenado para desempeñar funciones específicas.

El entrenamiento especializado incluye técnicas de detección, obediencia avanzada, control en entornos con ruido y aglomeraciones, así como protocolos de actuación en operativos de inspección.

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UNIDAD CANINA CUENTA CON DISTINTAS ESPECIALIDADES

Actualmente, la Unidad Canina de la corporación cuenta con ejemplares capacitados en diversas áreas. Entre ellos destacan Randy, Zeus, Kira, Mali, Layla, Duncan, Balto y Toshka, especializados en la detección de narcóticos y enervantes. Asimismo, Yaky, Kali y Kratos están entrenados en la detección de explosivos.

También forman parte de la unidad Simba y Killer, enfocados en labores de guardia y protección, mientras que Zory, de raza cobrador labrador, se encuentra especializada en la búsqueda de personas en estructuras colapsadas, lo que amplía la capacidad de respuesta ante emergencias.

La incorporación de los nuevos ejemplares se enmarca en los preparativos de seguridad para eventos internacionales y actividades con alta concurrencia. Las autoridades señalaron que estos binomios podrán ser desplegados en estaciones de transporte, recintos deportivos, espacios turísticos y operativos especiales.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Bancaria e Industrial reiteraron su compromiso de fortalecer sus capacidades operativas y mantener estrategias preventivas que contribuyan a la seguridad de la población y de quienes visiten la capital del país.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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