Fiscalía CDMX suspende a funcionaria que agredió verbalmente a policía en el Estadio Olímpico Universitario

De acuerdo con la institución, las conductas atribuidas a la persona investigada podrían constituir afectaciones a la imagen institucional, así como un posible abandono del servicio durante su horario laboral, conforme a lo establecido en el reglamento interno.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó la suspensión temporal del cargo de una servidora pública, derivada de una publicación difundida en redes sociales el 15 de marzo de 2026, relacionada con un incidente ocurrido en el Estadio Olímpico Universitario.

SERVIDORA PÚLICA FUE INFORMADA DE SU SUSPENCIÓN

La fiscalía informó que la medida fue notificada personalmente a la servidora pública el viernes 20 de marzo en su centro de trabajo. Previamente, el miércoles 18 de marzo, la persona involucrada fue informada mediante su superior jerárquico y a través de correo electrónico institucional.

La dependencia precisó que la suspensión se aplicó como parte del proceso administrativo mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

ENFRENTA PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

La servidora pública será sujeta a un procedimiento disciplinario ante el Consejo de Asuntos Internos, instancia encargada de determinar si existe responsabilidad administrativa.

Según la fiscalía, las sanciones que podrían derivarse del procedimiento dependen de la gravedad de los hechos y pueden incluir desde una amonestación hasta la destitución del cargo.

La institución reiteró que cualquier conducta que comprometa el servicio público será investigada conforme a la normatividad interna, con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento institucional y preservar la confianza ciudadana.

VIDEO DIFUNDIDO EN REDES EVIDENCIÓ AGRESIÓN DE SERVIDORA PÚBLICA

El caso se originó tras la difusión de un video en redes sociales que generó polémica. En la grabación se observa una discusión entre una mujer que portaba una chamarra con insignias de la fiscalía capitalina y una policía auxiliar en las inmediaciones del recinto universitario.

El incidente ocurrió durante el operativo de seguridad implementado con motivo del partido entre los equipos de la Pumas UNAM y Cruz Azul, encuentro realizado en el complejo deportivo ubicado en Ciudad Universitaria, dentro de la alcaldía Coyoacán.

La grabación comenzó a circular horas después del encuentro y muestra a ambas mujeres intercambiando palabras mientras varios asistentes permanecen alrededor observando la situación.

En el clip difundido en plataformas digitales se escucha a la mujer dirigir comentarios hacia la policía auxiliar. Durante la discusión se oye la frase: “¡No me hables de tú porque no somos iguales! Yo sí fui a la escuela, eh... a ustedes los quitaron de vender pepitas”.