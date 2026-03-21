Fiscalía CDMX suspende a funcionaria que agredió verbalmente a policía en el Estadio Olímpico Universitario

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México
/ 21 marzo 2026
    Fiscalía CDMX suspende a funcionaria que agredió verbalmente a policía en el Estadio Olímpico Universitario
    La funcionaria fue suspendida tras difundirse un video de discusión con una policía auxiliar en inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario VANGAURDIA

La fiscalía capitalina suspendió temporalmente a una servidora pública tras difundirse un video de discusión con una policía auxiliar en Ciudad Universitaria

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó la suspensión temporal del cargo de una servidora pública, derivada de una publicación difundida en redes sociales el 15 de marzo de 2026, relacionada con un incidente ocurrido en el Estadio Olímpico Universitario.

De acuerdo con la institución, las conductas atribuidas a la persona investigada podrían constituir afectaciones a la imagen institucional, así como un posible abandono del servicio durante su horario laboral, conforme a lo establecido en el reglamento interno.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-somos-iguales-mujer-con-insignias-de-fiscalia-cdmx-insulta-a-policia-en-estadio-olimpico-investigan-LE19598056

SERVIDORA PÚLICA FUE INFORMADA DE SU SUSPENCIÓN

La fiscalía informó que la medida fue notificada personalmente a la servidora pública el viernes 20 de marzo en su centro de trabajo. Previamente, el miércoles 18 de marzo, la persona involucrada fue informada mediante su superior jerárquico y a través de correo electrónico institucional.

La dependencia precisó que la suspensión se aplicó como parte del proceso administrativo mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

ENFRENTA PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

La servidora pública será sujeta a un procedimiento disciplinario ante el Consejo de Asuntos Internos, instancia encargada de determinar si existe responsabilidad administrativa.

Según la fiscalía, las sanciones que podrían derivarse del procedimiento dependen de la gravedad de los hechos y pueden incluir desde una amonestación hasta la destitución del cargo.

La institución reiteró que cualquier conducta que comprometa el servicio público será investigada conforme a la normatividad interna, con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento institucional y preservar la confianza ciudadana.

VIDEO DIFUNDIDO EN REDES EVIDENCIÓ AGRESIÓN DE SERVIDORA PÚBLICA

El caso se originó tras la difusión de un video en redes sociales que generó polémica. En la grabación se observa una discusión entre una mujer que portaba una chamarra con insignias de la fiscalía capitalina y una policía auxiliar en las inmediaciones del recinto universitario.

El incidente ocurrió durante el operativo de seguridad implementado con motivo del partido entre los equipos de la Pumas UNAM y Cruz Azul, encuentro realizado en el complejo deportivo ubicado en Ciudad Universitaria, dentro de la alcaldía Coyoacán.

La grabación comenzó a circular horas después del encuentro y muestra a ambas mujeres intercambiando palabras mientras varios asistentes permanecen alrededor observando la situación.

En el clip difundido en plataformas digitales se escucha a la mujer dirigir comentarios hacia la policía auxiliar. Durante la discusión se oye la frase: “¡No me hables de tú porque no somos iguales! Yo sí fui a la escuela, eh... a ustedes los quitaron de vender pepitas”.

El video fue compartido principalmente en la red social X, donde distintas publicaciones difundieron la grabación y generaron diversas reacciones entre usuarios.

La Fiscalía capitalina indicó que el procedimiento interno continuará para determinar la posible responsabilidad administrativa de la servidora pública y las medidas que correspondan conforme a la normativa institucional.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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