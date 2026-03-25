¿Por qué el Estadio Banorte reducirá sus obras previo al partido México vs Portugal en CDMX?

A contrarreloj y con el partido de reapertura cada vez más cerca, las obras de remodelación del Estadio Banorte entrarán en una pausa temporal en la Ciudad de México. Con base en información de ESPN, los trabajadores que actualmente laboran dentro del inmueble se les avisó que solo deberán presentarse hasta hoy o mañana jueves 26, para después retomar actividades entre domingo 29 y lunes 30, una vez celebrado el duelo amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, programado para el sábado 28 de marzo. El mismo reporte señala que, durante ese ajuste operativo, únicamente permanecerán de forma regular los empleados considerados esenciales. Entre ellos están los trabajadores de limpieza, electricidad y el personal asignado a palcos y zonas VIP, en una medida que apunta a concentrar los esfuerzos en que el inmueble luzca en las mejores condiciones posibles para su reinauguración.

Entre jueves, viernes y la mañana del sábado, las labores estarán enfocadas sobre todo en detalles finales y acondicionamiento del estadio. La decisión refleja el momento clave que vive el inmueble, que se alista para volver a abrir sus puertas luego de una larga etapa de intervención. Incluso, la Selección Mexicana tiene previsto entrenar a puerta cerrada el viernes 27 de marzo sobre la nueva cancha del estadio, como parte de la preparación para el compromiso ante el representativo luso. Mientras tanto, en la parte exterior del recinto continúan las adecuaciones para ordenar los accesos y la circulación de aficionados.

En paralelo, las autoridades capitalinas ya activaron el dispositivo para la reapertura del estadio. El Gobierno de la Ciudad de México informó que el sábado 28 de marzo habrá un operativo de seguridad y movilidad con 10 mil 835 elementos, además de restricciones viales y un esquema de acceso controlado para quienes asistan al encuentro. También se entregaron obras de mejora en el entorno de Santa Úrsula y Huipulco, en una zona que recibe a decenas de miles de usuarios al día y que será estratégica rumbo al Mundial 2026. Así, el Estadio Banorte entra en sus últimas horas de preparación con una consigna clara: bajar la carga de obra, dejar solo al personal indispensable y enfocarse en la presentación del recinto antes de uno de los partidos más esperados de la Fecha FIFA en México.

Publicidad