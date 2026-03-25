¿Por qué el Estadio Banorte reducirá sus obras previo al partido México vs Portugal en CDMX?

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 25 marzo 2026
    ¿Por qué el Estadio Banorte reducirá sus obras previo al partido México vs Portugal en CDMX?
    Trabajadores del Estadio Banorte entrarán en una pausa de labores, mientras solo personal esencial permanecerá en el inmueble previo a la reapertura con el México vs Portugal en la Ciudad de México. FOTO: ESPECIAL

A unos días de la reapertura del Banorte, trabajadores de la remodelación fueron avisados de que laborarán solo hasta este miércoles 25 o jueves 26 de marzo, mientras que el acceso quedará limitado a empleados esenciales

A contrarreloj y con el partido de reapertura cada vez más cerca, las obras de remodelación del Estadio Banorte entrarán en una pausa temporal en la Ciudad de México.

Con base en información de ESPN, los trabajadores que actualmente laboran dentro del inmueble se les avisó que solo deberán presentarse hasta hoy o mañana jueves 26, para después retomar actividades entre domingo 29 y lunes 30, una vez celebrado el duelo amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, programado para el sábado 28 de marzo.

El mismo reporte señala que, durante ese ajuste operativo, únicamente permanecerán de forma regular los empleados considerados esenciales. Entre ellos están los trabajadores de limpieza, electricidad y el personal asignado a palcos y zonas VIP, en una medida que apunta a concentrar los esfuerzos en que el inmueble luzca en las mejores condiciones posibles para su reinauguración.

https://vanguardia.com.mx/deportes/saraperos/saltillo-saraperos-continua-su-preparacion-y-recibe-a-jose-sibrian-GH19693137

Entre jueves, viernes y la mañana del sábado, las labores estarán enfocadas sobre todo en detalles finales y acondicionamiento del estadio.

La decisión refleja el momento clave que vive el inmueble, que se alista para volver a abrir sus puertas luego de una larga etapa de intervención.

Incluso, la Selección Mexicana tiene previsto entrenar a puerta cerrada el viernes 27 de marzo sobre la nueva cancha del estadio, como parte de la preparación para el compromiso ante el representativo luso.

Mientras tanto, en la parte exterior del recinto continúan las adecuaciones para ordenar los accesos y la circulación de aficionados.

En paralelo, las autoridades capitalinas ya activaron el dispositivo para la reapertura del estadio. El Gobierno de la Ciudad de México informó que el sábado 28 de marzo habrá un operativo de seguridad y movilidad con 10 mil 835 elementos, además de restricciones viales y un esquema de acceso controlado para quienes asistan al encuentro.

También se entregaron obras de mejora en el entorno de Santa Úrsula y Huipulco, en una zona que recibe a decenas de miles de usuarios al día y que será estratégica rumbo al Mundial 2026.

Así, el Estadio Banorte entra en sus últimas horas de preparación con una consigna clara: bajar la carga de obra, dejar solo al personal indispensable y enfocarse en la presentación del recinto antes de uno de los partidos más esperados de la Fecha FIFA en México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Estadio Azteca
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Banorte
Selección Mexicana De Futbol
Selección de Futbol de Portugal

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
A casi un mes de detectarse las manchas de crudo, el derrame ha contaminado el Corredor Arrecifal del Suroeste, afectando a comunidades pesqueras y fauna marina.

Impacta crudo 630 km de costa en el Golfo; Gobierno deslinda a Pemex por derrame
Sheinbaum responde a Riva Palacio tras acusaciones sobre Cuba y cárteles. La presidenta rechaza señalamientos y los califica como “ciencia ficción”.

‘Ese señor no es periodista’... Claudia Sheinbaum critica a Riva Palacio por decir que Cuba envía armas a cárteles mexicanos
Una de sus exigencias es que la ley no sea retroactiva, algo que sí está planteado en el proyecto.

Intentan jubilados de Pemex, Luz y Fuerza y CFE entrar a Cámara de Diputados
La reforma es retroactiva, es decir, aplica a las pensiones vigentes antes de la aprobación de la enmienda constitucional.

En medio de protestas, avalan reforma a ‘pensiones doradas’
El congresista Jamie Raskin, demócrata por Maryland y miembro de alto rango del comité, interroga a la secretaria de Seguridad Nacional, en la Cámara de Representantes.

Revela un congresista demócrata que Trump mostró un mapa clasificado en un vuelo en 2022

Un portavoz militar iraní ridiculizó el plan de paz de 15 puntos que, según Trump, se está debatiendo, y afirmó el miércoles que los estadounidenses solo estaban negociando entre ellos.

EU se prepara para desplegar tropas en medio de las afirmaciones de Trump de que las conversaciones con Irán han sido ‘muy buenas’
A mediados de la segunda mitad de 2025, el Senado mexicano aprobó cambios legislativos que contemplan aranceles de entre el 5 % y el 50 % a unos 1,463 productos.

China concluye que aranceles de México bloquean comercio internacional
El presidente de Cuba Miguel Diaz-Canel ondea una bandera mientras mira el desfile del Día del Trabajo junto a Raúl Castro, segundo de derecha a izquierda, y Raul Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.

¿Podría un Castro convertirse en el sucesor de Díaz-Canel en Cuba?