Cuauhtémoc Blanco aparece en restaurante de lujo en Barcelona durante receso del Congreso

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    Cuauhtémoc Blanco aparece en restaurante de lujo en Barcelona durante receso del Congreso
    Cuauhtémoc Blanco fue fotografiado con su esposa en un restaurante de Barcelona durante el receso del Congreso; el lugar ofrece platillos de hasta 5 mil 426 pesos. Redes sociales

Cuauhtémoc Blanco fue fotografiado junto a su esposa, Natalia Rezende, en el restaurante Botafumeiro de Barcelona durante el receso del Congreso

El diputado federal de Morena y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco fue visto en un restaurante de Barcelona, España, durante el periodo de receso del Congreso de la Unión. Una fotografía difundida en redes sociales muestra al legislador acompañado de su esposa, Natalia Rezende.

La imagen fue compartida por diversos usuarios y periodistas en la red social X, donde se observa a Blanco en el restaurante Botafumeiro, establecimiento especializado en mariscos y gastronomía gallega.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/al-grito-de-asesino-manifestantes-increpan-a-cuauhtemoc-blanco-antes-del-mexico-vs-inglaterra-JJ21935815

¿CUÁNTO CUESTA COMER EN EL RESTAURANTE DONDE ESTUVO CUAUHTÉMOC BLANCO?

De acuerdo con la información disponible en la página oficial de Botafumeiro, los precios de los alimentos varían según el platillo. Algunas entradas y bebidas tienen costos desde aproximadamente 250 pesos, mientras que determinados platillos de paella y mariscos pueden alcanzar los 5 mil 426 pesos.

El restaurante también establece un sistema de reservaciones. Según la información publicada por el establecimiento, se solicita un pago de 50 euros por persona, equivalente a alrededor de 990 pesos, cantidad que posteriormente se descuenta de la cuenta final.

Hasta el momento no se ha informado qué alimentos consumieron Cuauhtémoc Blanco y su esposa durante su visita al establecimiento.

FOTOGRAFÍA GENERA CRÍTICAS EN REDES SOCIALES

La fotografía provocó comentarios y críticas en redes sociales, principalmente relacionados con el costo de los alimentos del restaurante y la pertenencia de Blanco a Morena.

Algunos usuarios cuestionaron la presencia del legislador en un establecimiento de este tipo al considerar que podría contrastar con los principios de austeridad asociados con el movimiento político al que pertenece.

La imagen, por sí misma, no permite determinar el monto que habría pagado el diputado ni si la comida fue cubierta con recursos personales o de otra procedencia.

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https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-exalcalde-de-ayala-morelos-por-presuntos-vinculos-con-la-delincuencia-organizada-FN21685110

CUAUHTÉMOC BLANCO, ENTRE POLÉMICAS POLÍTICAS Y DEPORTIVAS

La aparición del legislador en Barcelona ocurre en medio de una trayectoria pública marcada por distintas controversias desde su etapa como futbolista y posteriormente como funcionario y legislador.

Durante su carrera política, Blanco ha protagonizado confrontaciones públicas y ha sido cuestionado por su participación en actividades legislativas, así como por ausencias y situaciones ocurridas durante sesiones del Congreso.

También ha enfrentado señalamientos relacionados con presunto acoso sexual, además de otras controversias derivadas de su actividad política. Estos episodios han mantenido al exfutbolista en el centro del debate público.

Cuauhtémoc Blanco llegó a la Cámara de Diputados como integrante de Morena y actualmente desempeña el cargo de diputado federal. La fotografía difundida corresponde al periodo de receso legislativo, durante el cual los integrantes del Congreso no mantienen sesiones ordinarias.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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