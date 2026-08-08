$!Cuauhtémoc Blanco aparece en restaurante de lujo en Barcelona durante receso del Congreso

La imagen fue compartida por diversos usuarios y periodistas en la red social X, donde se observa a Blanco en el restaurante Botafumeiro, establecimiento especializado en mariscos y gastronomía gallega.

El diputado federal de Morena y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco fue visto en un restaurante de Barcelona, España, durante el periodo de receso del Congreso de la Unión. Una fotografía difundida en redes sociales muestra al legislador acompañado de su esposa, Natalia Rezende.

¿CUÁNTO CUESTA COMER EN EL RESTAURANTE DONDE ESTUVO CUAUHTÉMOC BLANCO?

De acuerdo con la información disponible en la página oficial de Botafumeiro, los precios de los alimentos varían según el platillo. Algunas entradas y bebidas tienen costos desde aproximadamente 250 pesos, mientras que determinados platillos de paella y mariscos pueden alcanzar los 5 mil 426 pesos.

El restaurante también establece un sistema de reservaciones. Según la información publicada por el establecimiento, se solicita un pago de 50 euros por persona, equivalente a alrededor de 990 pesos, cantidad que posteriormente se descuenta de la cuenta final.

Hasta el momento no se ha informado qué alimentos consumieron Cuauhtémoc Blanco y su esposa durante su visita al establecimiento.

FOTOGRAFÍA GENERA CRÍTICAS EN REDES SOCIALES

La fotografía provocó comentarios y críticas en redes sociales, principalmente relacionados con el costo de los alimentos del restaurante y la pertenencia de Blanco a Morena.

Algunos usuarios cuestionaron la presencia del legislador en un establecimiento de este tipo al considerar que podría contrastar con los principios de austeridad asociados con el movimiento político al que pertenece.

La imagen, por sí misma, no permite determinar el monto que habría pagado el diputado ni si la comida fue cubierta con recursos personales o de otra procedencia.