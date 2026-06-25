Detienen a exalcalde de Ayala, Morelos, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada

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México
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    Detienen a exalcalde de Ayala, Morelos, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada
    Se le acusa de consentimiento o complicidad con “La Tripa”, detenido el pasado 9 de junio en Cholula, Puebla. Cortesía

También ha trascendido de forma extraoficial la aprehensión de Roberto Santos Urzúa, ex secretario municipal de Ayala

AYALA, MOR.- La madrugada de este jueves autoridades federales continuaron el Operativo Enjambre y detuvieron a Antonio Domínguez Aragón, exedil de Ayala (2016-2018), exdiputado local del PRI y exdirigente de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla, por su presunta vinculación con la delincuencia organizada.

Domínguez Aragón es considerado parte del grupo político del senador priista Ángel García Yáñez y, conforme con datos extraoficiales, con una línea de parentesco con Sandra “N”, la joven detenida hace tres semanas en compañía de Homero Figueroa Meza “La Tripa”, uno de los tres jefes del narcotráfico en Morelos que posaron en una foto con el exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

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Su captura, de acuerdo con versiones preliminares, tiene relación con actividades de extorsión cometidas contra ejidatarios de la zona oriente del estado y se le acusa de consentimiento o complicidad con “La Tripa”, detenido el pasado 9 de junio en Cholula, Puebla, acompañado de una mujer.

UNA ACCIÓN COORDINADA

También ha trascendido de forma extraoficial la aprehensión de Roberto Santos Urzúa, ex secretario municipal de Ayala.

La acción fue realizada de manera coordinada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.

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De acuerdo con información preliminar, los agentes federales cumplimentaron una orden de aprehensión en el domicilio de los exfuncionarios, donde les notificaron el mandato judicial antes de trasladarlos a Cuernavaca para la certificación de su estado de salud.

En paralelo, en Cuernavaca sobrevolaba un helicóptero de la Marina Armada de México, por la zona norte de la ciudad.

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