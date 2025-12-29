Cubre seguro de 10 mdp gastos por accidentes de ferrocarril del Istmo

México
/ 29 diciembre 2025
    Cubre seguro de 10 mdp gastos por accidentes de ferrocarril del Istmo
    Fotografía tomada durante ruta del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Cuarto Oscuro
El Universal
por El Universal

Trenes

Localizaciones


Oaxaca
México

Organizaciones


Semar

El enero pasado se le entregó al FIT el contrato para la prestación de Servicio de Seguro de Pasajeros para el Tren del Istmo de Tehuantepec por un monto total de 9 millones 190 mil 769 pesos.

La empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), de la Secretaría de Marina y encargada de operar el Tren Interoceánico, pagó casi 10 millones de pesos por un seguro para pasajeros que cubre fallecimientos, incapacidad permanente por la pérdida de alguno de los miembros, así como extravío de equipaje.

En el contrato FIT-GAR-MOP-ADQ-5-25, al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, se indica que el 17 de enero pasado se le entregó por adjudicación directa a la empresa Seguro Ve por Más SA de CV el contrato para la prestación de Servicio de Seguro de Pasajeros para el Tren del Istmo de Tehuantepec por un monto total de 9 millones 190 mil 769 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Marina presenta cronología del descarrilamiento del Tren Interoceánico

En la página tres de la licitación se indica que este seguro cubrirá muerte accidental, incapacidad permanente total, gastos funerarios, asistencia médica y en equipaje. Por muerte en accidente, indica que se tendrá un límite máximo de 3,414.259 Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, casi 400 mil pesos.

”Riegos Cubiertos: Por muerte accidental: Límite máximo de 3,414.259 UMA; en este riesgo se incluye la muerte del pasajero dentro de los 90 días siguientes a la fecha del accidente en términos de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. Por incapacidad accidental permanente total: Límite máximo de 3,684.259 UMA; en este riesgo se incluye la pérdida de miembros; Por gastos funerarios: Límite máximo de 270 UMA”, señala el contrato.

El Universal

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

