Es Oficial... Estados Unidos sale de la OMS y desata alerta sanitaria global

La Organización Mundial de la Salud confirmó que Estados Unidos formalizó su salida del organismo, pese a las reiteradas advertencias sobre las consecuencias que esta decisión tendría tanto a nivel nacional como internacional. La OMS señaló que la medida afectará la sanidad estadounidense y debilitará los mecanismos de respuesta ante emergencias sanitarias globales.

Autoridades del organismo subrayaron que la decisión contraviene disposiciones legales internas de Estados Unidos, las cuales obligan al país a notificar con un año de anticipación su retiro y a cubrir todas las cuotas pendientes antes de concretarlo. En este caso, el anuncio fue realizado por Donald Trump desde el primer día de su presidencia, cumpliendo el plazo formal, pero sin liquidar los adeudos.

De acuerdo con estimaciones oficiales, Washington mantiene una deuda aproximada de 260 millones de dólares con la agencia sanitaria de la ONU, correspondiente a cuotas de 2024 y 2025, lo que ha generado un nuevo frente de tensión entre ambas partes.

IMPROBABLE UN REGRESO RÁPIDO A LA ORGANIZACIÓN

Expertos en salud global consideran poco probable que Estados Unidos reconsidere su postura en el corto plazo. La propia OMS confirmó que el tema será discutido por los Estados miembros durante la reunión del consejo ejecutivo en febrero, donde se analizará cómo gestionar la salida del principal financiador histórico del organismo.

El Departamento de Estado evitó responder si el país puede retirarse sin saldar sus cuotas o cuáles serán las implicaciones para la colaboración internacional en materia de salud. Para analistas jurídicos, esta omisión refuerza la incertidumbre sobre el futuro de la relación entre Washington y la OMS.

Lawrence Gostin, director del Instituto O’Neill para la Ley de Salud Global de la Universidad de Georgetown, calificó la decisión como una “clara violación de la ley estadounidense”, aunque advirtió que políticamente es muy probable que la salida se concrete sin mayores consecuencias internas.

IMPACTO GLOBAL Y CRISIS FINANCIERA EN LA OMS

La salida de Estados Unidos ha provocado una crisis presupuestaria inmediata en la OMS. Tradicionalmente, Washington aportaba cerca del 18% del financiamiento global del organismo, lo que lo convertía en su principal patrocinador individual. Esta ausencia ha obligado a la institución a aplicar recortes drásticos.

Entre las medidas anunciadas se encuentra la reducción a la mitad del equipo directivo, la disminución de programas operativos y el ajuste de presupuestos en prácticamente todas las áreas. Además, la OMS confirmó que prescindirá de una cuarta parte de su personal a mediados de este año.

Durante el Foro Económico Mundial en Davos, Bill Gates, presidente de la Fundación Gates y uno de los principales financiadores de iniciativas de salud global, afirmó que no espera un retorno cercano de Estados Unidos a la OMS. No obstante, reiteró que seguirá defendiendo su labor, al considerar que “el mundo necesita a la Organización Mundial de la Salud”.

DATOS CURIOSOS

· Estados Unidos era el mayor aportante financiero de la OMS

· La salida implica un adeudo de más de 260 millones de dólares

· La OMS reducirá 25% de su personal en 2026

· Expertos advierten afectaciones en la respuesta a pandemias