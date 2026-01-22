Replica Mark Carney a Trump: Canadá ‘no vive gracias a Estados Unidos’

TORONTO- El primer ministro canadiense, Mark Carney, respondió este jueves a las palabras que Donald Trump pronunció ayer en el Foro de Davos (Suiza) y dijo que “Canadá no vive gracias a los EE.UU.”, y añadió que los canadienses son los “dueños” en su hogar.

En un discurso pronunciado en la ciudad de Quebec dos días después de su histórica intervención en Davos, en la que declaró que “el viejo orden” internacional ha desaparecido por la lucha de las grandes potencias que están utilizando la integración económica para chantajear a otros países, Carney defendió el modelo democrático canadiense.

TE PUEDE INTERESAR: Trump afirma que Canadá debería estar agradecido por los ‘regalos’ que recibe de EU

Y aprovechó para responder a Trump, quien el miércoles en Davos expresó su desagrado con las palabras de Carney al declarar que el primer ministro canadiense no había sido “agradecido” y añadió que “Canadá vive gracias a los Estados Unidos. Recuerda eso, Mark (Carney), la próxima vez que hagas una declaración”.

Pero Carney insistió este jueves en el núcleo de su mensaje en la localidad suiza al afirmar que Canadá ha elegido desarrollar el país de forma sostenible, para luchar contra el cambio climático, y de forma inclusiva, “respetando la diversidad para aceptar otros y combatir el odio”.