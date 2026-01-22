Aumenta la inflación en la primera quincena de enero de 2026 a 3.77% a tasa anual

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 22 enero 2026
    Aumenta la inflación en la primera quincena de enero de 2026 a 3.77% a tasa anual
    Los precios que más aumentaron fueron cigarrillos; refrescos envasados; así como loncherías, fondas, torterías y taquerías en los primeros 15 días de enero 2026. FOTO: ESPECIAL

Con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), Inegi calculó que el aumento quincenal fue de 0.31 por ciento

El INPC registró un aumentó del 0.31 por ciento con respecto a la quincena anterior (segunda de diciembre de 2025), alcanzando un nivel de 143.466 puntos porcentuales, por lo que la inflación anual se ubicó en 3.77 por ciento, aumentando 0.08 con respecto a la cifra de diciembre del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es una medida del cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, a lo largo del tiempo”, puntualiza el Inegi.

TE PUEDE INTERESAR: La inflación PCE en EU en noviembre sube hasta el 2.8% y se resiste a enfriarse

En la quincena anterior, la inflación quincenal fue de 0.20 por ciento y la anual fue de 3.69 por ciento.

INFLACIÓN SUBYACENTE Y NO SUBYACENTE

El índice de precios subyacente —que excluye bienes y servicios con precios más cambiantes o que no responden a condiciones de mercado— aumentó 0.43 por ciento quincenalmente. Las mercancías crecieron 0.69 por ciento y los servicios 0.19 por ciento.

Por otro lado, la inflación no subyacente —que incluye productos agropecuarios, energéticos y “tarifas autorizadas por el gobierno”— presentó una disminución del 0.12 por ciento a nivel quincenal. Los productos agropecuarios cayeron 0.20 por ciento.

PRODUCTOS CON MAYOR INCIDENCIA EN EL INPC

Los cigarrillos (12.22 por ciento), refrescos envasados (3.97), así como loncherías, fondas, torterías y taquerías (0.75) presentaron mayores incrementos en sus precios.

En contraste, el transporte aéreo (-27.30 por ciento), el huevo (-3.95) y el gas doméstico LP (-1.83 por ciento) disminuyeron sus precios en la primer quincena de enero 2026.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Dinero
Economía
Inflación

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tatuajes politizados

Tatuajes politizados
true

Nuevas coplas viejas
true

POLITICÓN: Coahuila entra a recta electoral de las definiciones con un PAN sin plan y un PRI con candidaturas con truco
Elementos de seguridad federal y estatal resguardaron los domicilios cateados en la colonia Universidad Pueblo.

Aseguran droga, pipas y máquinas tragamonedas en cateos simultáneos al oriente de Saltillo
La salida oficial de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya es un hecho y ha encendido alertas a nivel internacional. Expertos advierten que esta decisión tendrá impactos directos en la salud pública global.

Es Oficial... Estados Unidos sale de la OMS y desata alerta sanitaria global
Autoridades deportivas municipales y estatales presentaron los detalles del torneo “Auténticos Novatos de Box” en rueda de prensa.

Presentan torneo ‘Auténticos Novatos de Box’ para impulsar nuevos talentos locales
El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Marine One laCasa Blanca en Washington. Trump está bajo presión política por cuestiones económicas.

¿Podría el primer año de Trump tener efectos económicos a largo plazo?
El presidente Donald Trump se reúne con el presidente Volodímir Zelenski de Ucrania y otros líderes europeos en Washington para discutir la invasión rusa de Ucrania.

Cómo las acciones de Trump amenazan la alianza entre EU y Europa