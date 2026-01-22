Aumenta la inflación en la primera quincena de enero de 2026 a 3.77% a tasa anual
Con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), Inegi calculó que el aumento quincenal fue de 0.31 por ciento
El INPC registró un aumentó del 0.31 por ciento con respecto a la quincena anterior (segunda de diciembre de 2025), alcanzando un nivel de 143.466 puntos porcentuales, por lo que la inflación anual se ubicó en 3.77 por ciento, aumentando 0.08 con respecto a la cifra de diciembre del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es una medida del cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, a lo largo del tiempo”, puntualiza el Inegi.
En la quincena anterior, la inflación quincenal fue de 0.20 por ciento y la anual fue de 3.69 por ciento.
INFLACIÓN SUBYACENTE Y NO SUBYACENTE
El índice de precios subyacente —que excluye bienes y servicios con precios más cambiantes o que no responden a condiciones de mercado— aumentó 0.43 por ciento quincenalmente. Las mercancías crecieron 0.69 por ciento y los servicios 0.19 por ciento.
Por otro lado, la inflación no subyacente —que incluye productos agropecuarios, energéticos y “tarifas autorizadas por el gobierno”— presentó una disminución del 0.12 por ciento a nivel quincenal. Los productos agropecuarios cayeron 0.20 por ciento.
PRODUCTOS CON MAYOR INCIDENCIA EN EL INPC
Los cigarrillos (12.22 por ciento), refrescos envasados (3.97), así como loncherías, fondas, torterías y taquerías (0.75) presentaron mayores incrementos en sus precios.
En contraste, el transporte aéreo (-27.30 por ciento), el huevo (-3.95) y el gas doméstico LP (-1.83 por ciento) disminuyeron sus precios en la primer quincena de enero 2026.