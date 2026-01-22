Aumenta la inflación en la primera quincena de enero de 2026 a 3.77% a tasa anual

El INPC registró un aumentó del 0.31 por ciento con respecto a la quincena anterior (segunda de diciembre de 2025), alcanzando un nivel de 143.466 puntos porcentuales, por lo que la inflación anual se ubicó en 3.77 por ciento, aumentando 0.08 con respecto a la cifra de diciembre del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es una medida del cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, a lo largo del tiempo”, puntualiza el Inegi.

En la quincena anterior, la inflación quincenal fue de 0.20 por ciento y la anual fue de 3.69 por ciento.

INFLACIÓN SUBYACENTE Y NO SUBYACENTE

El índice de precios subyacente —que excluye bienes y servicios con precios más cambiantes o que no responden a condiciones de mercado— aumentó 0.43 por ciento quincenalmente. Las mercancías crecieron 0.69 por ciento y los servicios 0.19 por ciento.

Por otro lado, la inflación no subyacente —que incluye productos agropecuarios, energéticos y “tarifas autorizadas por el gobierno”— presentó una disminución del 0.12 por ciento a nivel quincenal. Los productos agropecuarios cayeron 0.20 por ciento.

PRODUCTOS CON MAYOR INCIDENCIA EN EL INPC

Los cigarrillos (12.22 por ciento), refrescos envasados (3.97), así como loncherías, fondas, torterías y taquerías (0.75) presentaron mayores incrementos en sus precios.

En contraste, el transporte aéreo (-27.30 por ciento), el huevo (-3.95) y el gas doméstico LP (-1.83 por ciento) disminuyeron sus precios en la primer quincena de enero 2026.