Inegi estima una disminución de la actividad manufacturera de 1.1% a finales de 2025

El Indicador Mensual Oportuno de la Actividad Manufacturera (IMOAM) registró una caída de - 1.1 por ciento, alcanzando un valor de 97.2 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El IMOAM es una estimación del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) que permite pronosticar las variaciones que tendrá el IMAI en el futuro.

Según el Inegi, el registro de la actividad industrial de México espera una caída en diciembre de 2025.