Inegi estima una disminución de la actividad manufacturera de 1.1% a finales de 2025
El IMOAM ofrece información macroeconómica relevante para la toma de decisiones económicas en el sector manufacturero
El Indicador Mensual Oportuno de la Actividad Manufacturera (IMOAM) registró una caída de - 1.1 por ciento, alcanzando un valor de 97.2 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El IMOAM es una estimación del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) que permite pronosticar las variaciones que tendrá el IMAI en el futuro.
Según el Inegi, el registro de la actividad industrial de México espera una caída en diciembre de 2025.
“El IMOAM comenzó a calcularse en agosto de 2015. Desde entonces, se evalúa su desempeño mes con mes. El IMOAM se compara con el IMAI del sector manufacturero”, puntualiza el Inegi.
De hecho, el 90 por ciento de las estimaciones del IMAI manufacturero quedó dentro de los resultados que pronostica el IMOAM.
El IMOAM es una “estadística experimental” que genera el Inegi para estimar con anticipación el próximo valor mensual del IMAI manufacturero, alrededor de 18 días antes de que se publique el IMAI.