Marina presenta cronología del descarrilamiento del Tren Interoceánico
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El accidente ocurrió la mañana del domingo, dejando 13 personas sin vida y actualmente 44 heridos se encuentran hospitalizados
El Gobierno de México inició este lunes las investigaciones para determinar las causas del descarrilamiento del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ocurrido este domingo en Oaxaca (sur) y que dejó al menos 13 muertos, entre ellos una menor de edad, y 44 siguen hospitalizados, mientras continúan las labores para localizar a una persona desaparecida.
Durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), detalló que la Agencia de Transporte Ferroviario hará la evaluación de los hechos en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
“Se encuentra todo bajo cadena de custodia, incluyendo el registrador electrónico”, explicó al aludir a la “caja negra ferroviaria”.
TE PUEDE INTERESAR: Advirtió Marina riesgos en operación del Tren Interoceánico en Oaxaca
CRONOLOGÍA DEL ACCIDENTE
El almirante confirmó que 13 personas perdieron la vida en el accidente que ocurrió a las 09:28 hora local sobre la línea Z del tren “Istmeño”, entre las poblaciones de Nizanda y Chivela, en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, en el estado de Oaxaca.
“Se descarriló una de las locomotoras del tren Interoceánico lo que conllevó a que los cuatro vagones salieran de las vías”, explicó.
Detalló que el primer vagón se deslizó sobre el talud a 6.5 metros de profundidad, mientras que el segundo vagón quedó parcialmente suspendido y los otros dos vagones quedaron sin daños graves. A bordo, precisó, viajaban unas 250 personas.
TE PUEDE INTERESAR: Tren Interoceánico: Sheinbaum detalla investigación y prioridades tras 13 fallecidos y casi 100 heridos
De acuerdo con el almirante, nueve personas fueron atendidas en sitio, 109 atendidas en hospital, de los cuales 44 se mantienen hospitalizadas y confirmó el fallecimiento de 13 personas. En un primer momento, se activaron protocolos de emergencia donde participaron la Secretaría de Marina, la Cruz Roja, la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil y el Grupo Ferroviario del Sureste.
Morales Ángeles, títular de la Marina, señaló que antes del accidente se realizó la inspección habitual de la vía con un vehículo explorador. “En esta ocasión, el explorador informó que las vías se encontraban en buenas condiciones operativas para circular el tren”, afirmó.
NO HAY PACIENTES EN RIESGO
Por su parte, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que no hay pacientes en riesgo de muerte. “No hay en este momento ningún paciente que tenga riesgo de vida”, dijo, y detalló que 16 personas permanecen hospitalizadas en Salina Cruz, algunas con fracturas que serán intervenidas quirúrgicamente.
TE PUEDE INTERESAR: Videos muestran momentos de terror que vivieron los pasajeros del Tren Interoceánico: ‘Ayúdennos, por favor’
En el mismo sentido, el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, aseguró que “la atención está garantizada” y que todos los pacientes cuentan con seguimiento médico permanente.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum envió su pésame a las familias de los fallecidos y anunció tres acciones prioritarias para atender la emergencia: “número uno la atención a las víctimas y a sus familiares”, en segundo lugar “esclarecer con mucho rigor qué fue lo que ocurrió” y, tercero, “garantizar la seguridad del tren interoceánico”. Añadió que se mantendrá informando conforme avancen las investigaciones.
Finalmente, anunció que más tarde se trasladará a Oaxaca para hablar con las familias de las víctimas.
(Con información de EFE)