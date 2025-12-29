Marina presenta cronología del descarrilamiento del Tren Interoceánico

México
/ 29 diciembre 2025
    Integrantes de equipos de rescate trasladan a una persona herida luego del descarrilamiento del Tren Interoceánico este domingo, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, en Oaxaca. EFE

El accidente ocurrió la mañana del domingo, dejando 13 personas sin vida y actualmente 44 heridos se encuentran hospitalizados

El Gobierno de México inició este lunes las investigaciones para determinar las causas del descarrilamiento del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ocurrido este domingo en Oaxaca (sur) y que dejó al menos 13 muertos, entre ellos una menor de edad, y 44 siguen hospitalizados, mientras continúan las labores para localizar a una persona desaparecida.

Durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), detalló que la Agencia de Transporte Ferroviario hará la evaluación de los hechos en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

“Se encuentra todo bajo cadena de custodia, incluyendo el registrador electrónico”, explicó al aludir a la “caja negra ferroviaria”.

CRONOLOGÍA DEL ACCIDENTE

El almirante confirmó que 13 personas perdieron la vida en el accidente que ocurrió a las 09:28 hora local sobre la línea Z del tren “Istmeño”, entre las poblaciones de Nizanda y Chivela, en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, en el estado de Oaxaca.

“Se descarriló una de las locomotoras del tren Interoceánico lo que conllevó a que los cuatro vagones salieran de las vías”, explicó.

Detalló que el primer vagón se deslizó sobre el talud a 6.5 metros de profundidad, mientras que el segundo vagón quedó parcialmente suspendido y los otros dos vagones quedaron sin daños graves. A bordo, precisó, viajaban unas 250 personas.

De acuerdo con el almirante, nueve personas fueron atendidas en sitio, 109 atendidas en hospital, de los cuales 44 se mantienen hospitalizadas y confirmó el fallecimiento de 13 personas. En un primer momento, se activaron protocolos de emergencia donde participaron la Secretaría de Marina, la Cruz Roja, la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil y el Grupo Ferroviario del Sureste.

Morales Ángeles, títular de la Marina, señaló que antes del accidente se realizó la inspección habitual de la vía con un vehículo explorador. “En esta ocasión, el explorador informó que las vías se encontraban en buenas condiciones operativas para circular el tren”, afirmó.

NO HAY PACIENTES EN RIESGO

Por su parte, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que no hay pacientes en riesgo de muerte. “No hay en este momento ningún paciente que tenga riesgo de vida”, dijo, y detalló que 16 personas permanecen hospitalizadas en Salina Cruz, algunas con fracturas que serán intervenidas quirúrgicamente.

En el mismo sentido, el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, aseguró que “la atención está garantizada” y que todos los pacientes cuentan con seguimiento médico permanente.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum envió su pésame a las familias de los fallecidos y anunció tres acciones prioritarias para atender la emergencia: “número uno la atención a las víctimas y a sus familiares”, en segundo lugar “esclarecer con mucho rigor qué fue lo que ocurrió” y, tercero, “garantizar la seguridad del tren interoceánico”. Añadió que se mantendrá informando conforme avancen las investigaciones.

Finalmente, anunció que más tarde se trasladará a Oaxaca para hablar con las familias de las víctimas.

(Con información de EFE)

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

