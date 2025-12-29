Marina presenta cronología del descarrilamiento del Tren Interoceánico

El Gobierno de México inició este lunes las investigaciones para determinar las causas del descarrilamiento del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ocurrido este domingo en Oaxaca (sur) y que dejó al menos 13 muertos, entre ellos una menor de edad, y 44 siguen hospitalizados, mientras continúan las labores para localizar a una persona desaparecida. Durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), detalló que la Agencia de Transporte Ferroviario hará la evaluación de los hechos en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). “Se encuentra todo bajo cadena de custodia, incluyendo el registrador electrónico”, explicó al aludir a la “caja negra ferroviaria”. TE PUEDE INTERESAR: Advirtió Marina riesgos en operación del Tren Interoceánico en Oaxaca

CRONOLOGÍA DEL ACCIDENTE El almirante confirmó que 13 personas perdieron la vida en el accidente que ocurrió a las 09:28 hora local sobre la línea Z del tren "Istmeño", entre las poblaciones de Nizanda y Chivela, en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, en el estado de Oaxaca. "Se descarriló una de las locomotoras del tren Interoceánico lo que conllevó a que los cuatro vagones salieran de las vías", explicó. Detalló que el primer vagón se deslizó sobre el talud a 6.5 metros de profundidad, mientras que el segundo vagón quedó parcialmente suspendido y los otros dos vagones quedaron sin daños graves. A bordo, precisó, viajaban unas 250 personas. De acuerdo con el almirante, nueve personas fueron atendidas en sitio, 109 atendidas en hospital, de los cuales 44 se mantienen hospitalizadas y confirmó el fallecimiento de 13 personas. En un primer momento, se activaron protocolos de emergencia donde participaron la Secretaría de Marina, la Cruz Roja, la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil y el Grupo Ferroviario del Sureste. Morales Ángeles, títular de la Marina, señaló que antes del accidente se realizó la inspección habitual de la vía con un vehículo explorador. "En esta ocasión, el explorador informó que las vías se encontraban en buenas condiciones operativas para circular el tren", afirmó.