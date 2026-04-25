Cuestionan en redes estrategia de seguridad tras tiroteo en Teotihuacán

De acuerdo con el análisis que la firma MW Group realizó a la conversación en la red social X entre el 16 y el 22 de abril, el tiroteo en el complejo arqueológico atrajo más comentarios.

El tiroteo registrado esta semana en Teotihuacán -que dejó una persona canadiense sin vida- acaparó la conversación en redes sociales, principalmente con críticas al gobierno federal en materia de seguridad

Sobre ese tema, se midió la conversación entre el 20 y el 22 de abril, y predominaron las críticas al gobierno federal, responsabilizándolo por la violencia en el País, por la falta de protocolos de seguridad y la estrategia “Abrazos, no balazos”.

Por otro lado, cuestionan que la postura ideológica del atacante, quien fue identificado como Julio César Jasso, está orientada a la izquierda, por lo que mencionan sus resentimientos y los atribuyen a la ideología promovida por Morena.

En algunas publicaciones también se aprovechó para difundir videos y fotografías que testigos tomaron antes, durante y después del hecho que dejó un saldo de una turista canadiense muerta y decenas de heridos.

Otro tema que acaparó la conversación entre el 17 y el 22 de abril fue el hallazgo sin vida de Edith Guadalupe, quien fue encontrada sin vida en un edificio de la Ciudad de México al que presuntamente fue por una entrevista de trabajo.

La conversación giró en torno a críticas a las autoridades, señalamientos de corrupción y posibles irregularidades en el proceso de investigación, a raíz de las denuncias de familiares de la víctima.

En comentarios se exigió la renuncia de Bertha Alcalde, fiscal de la Ciudad de México y en otras publicaciones se sugirió corrupción, luego de que presuntamente se pidió dinero a la familia de Edith para agilizar la investigación.

Finalmente, la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada en Barcelona, España, también causó conversación en redes. Por un lado, se reconoció su presencia internacional y reuniones con líderes globales, pero también hubo críticas a su postura frente a Cuba y su papel en materia de democracia.