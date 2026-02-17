¡Cuidado con estos billetes!... los de 500, 100 y 200 pesos son los más falsificados ¿cómo identificarlos?

La circulación de billetes falsos en México registró un incremento durante 2025, encendiendo alertas entre autoridades financieras y comerciantes. De acuerdo con cifras del Banco de México, el año pasado se detectaron 291 mil 673 piezas apócrifas, lo que representa un aumento de 1.65% en comparación con el año previo. La denominación más falsificada volvió a ser la de 500 pesos, con más de 148 mil ejemplares detectados. Sin embargo, el dato que más llamó la atención fue el crecimiento de los billetes de 100 pesos, que prácticamente se triplicaron en un año, superando las 73 mil piezas falsas.

En tercer lugar se ubicaron los billetes de 200 pesos, con más de 56 mil falsificaciones registradas. Aunque esta cifra representa una reducción respecto al año anterior, sigue siendo una de las denominaciones con mayor presencia en intentos de fraude. POR QUE LOS BILLETES DE 500 SON LOS MAS FALSIFICADOS Especialistas señalan que la razón principal es su alto nivel de circulación en la economía cotidiana. El billete de 500 pesos combina un valor atractivo para los delincuentes con una frecuencia de uso común en transacciones comerciales, lo que facilita su colocación sin levantar sospechas inmediatas. En contraste, denominaciones más altas suelen revisarse con mayor cuidado, mientras que las más bajas ofrecen menos ganancias a los falsificadores. Esto explica por qué el billete de 100 pesos registró un crecimiento significativo en falsificaciones durante el último año. En cuanto a monedas, la falsificación mostró una reducción importante. La pieza de 10 pesos fue la más imitada, aunque con cifras menores en comparación con años anteriores, según los registros del banco central. COMO IDENTIFICAR UN BILLETE FALSO Lo primero que tienes que hacer es conocer bien los billetes mexicanos, recuerda que los más comunes son los de 20, 50 y 100 pesos. Tócalos, observarlos a contraluz, fíjate en cada detalle para que cuando aparezca uno falso sepas reconocer las diferencias.

¿Cómo identificar un billete falso? Puedes guardar billetes originales y tenerlos siempre disponibles para hacer la comparación.

Para identificar si un billete es falco debes de observar los siguientes elementos: Sensibles al tacto: Estos suelen tener relieves y son sensibles al tacto, por más desgastado que esté el billete. Elementos contraluz Debe tener marca de agua: Una imagen que se forma dentro del material del billete al mirarlo a contraluz.

Hilo Microimpreso: Es una línea de texto que aparece verticalmente en el billete de $20 y $50. Hilo de seguridad: Se trata de una línea negra, que cruza verticalmente, que se ve a contraluz en el billete de $100 hasta de $1000.

Número oculto: Se encuentra únicamente en la ventana transparente de los billetes de $50. Elementos que cambian de color: Al mover el billete uno de sus elementos cambia de color, como una figura gráfica.