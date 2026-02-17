¡Cuidado con estos billetes!... los de 500, 100 y 200 pesos son los más falsificados ¿cómo identificarlos?
Conoce cuáles son los billetes más falsificados en México y cómo identificar uno falso según datos del Banco de México
La circulación de billetes falsos en México registró un incremento durante 2025, encendiendo alertas entre autoridades financieras y comerciantes. De acuerdo con cifras del Banco de México, el año pasado se detectaron 291 mil 673 piezas apócrifas, lo que representa un aumento de 1.65% en comparación con el año previo.
La denominación más falsificada volvió a ser la de 500 pesos, con más de 148 mil ejemplares detectados. Sin embargo, el dato que más llamó la atención fue el crecimiento de los billetes de 100 pesos, que prácticamente se triplicaron en un año, superando las 73 mil piezas falsas.
En tercer lugar se ubicaron los billetes de 200 pesos, con más de 56 mil falsificaciones registradas. Aunque esta cifra representa una reducción respecto al año anterior, sigue siendo una de las denominaciones con mayor presencia en intentos de fraude.
TE PUEDE INTERESAR: ¡No se deje engañar!... revise sus billetes de 500 y mil pesos; aumenta falsificación, alerta Banxico (videos)
POR QUE LOS BILLETES DE 500 SON LOS MAS FALSIFICADOS
Especialistas señalan que la razón principal es su alto nivel de circulación en la economía cotidiana. El billete de 500 pesos combina un valor atractivo para los delincuentes con una frecuencia de uso común en transacciones comerciales, lo que facilita su colocación sin levantar sospechas inmediatas.
En contraste, denominaciones más altas suelen revisarse con mayor cuidado, mientras que las más bajas ofrecen menos ganancias a los falsificadores. Esto explica por qué el billete de 100 pesos registró un crecimiento significativo en falsificaciones durante el último año.
En cuanto a monedas, la falsificación mostró una reducción importante. La pieza de 10 pesos fue la más imitada, aunque con cifras menores en comparación con años anteriores, según los registros del banco central.
COMO IDENTIFICAR UN BILLETE FALSO
Lo primero que tienes que hacer es conocer bien los billetes mexicanos, recuerda que los más comunes son los de 20, 50 y 100 pesos. Tócalos, observarlos a contraluz, fíjate en cada detalle para que cuando aparezca uno falso sepas reconocer las diferencias.
¿Cómo identificar un billete falso?
Puedes guardar billetes originales y tenerlos siempre disponibles para hacer la comparación.
Para identificar si un billete es falco debes de observar los siguientes elementos:
Sensibles al tacto:
Estos suelen tener relieves y son sensibles al tacto, por más desgastado que esté el billete.
Elementos contraluz
Debe tener marca de agua:
Una imagen que se forma dentro del material del billete al mirarlo a contraluz.
Hilo Microimpreso:
Es una línea de texto que aparece verticalmente en el billete de $20 y $50.
Hilo de seguridad:
Se trata de una línea negra, que cruza verticalmente, que se ve a contraluz en el billete de $100 hasta de $1000.
Número oculto:
Se encuentra únicamente en la ventana transparente de los billetes de $50.
Elementos que cambian de color:
Al mover el billete uno de sus elementos cambia de color, como una figura gráfica.
¿QUÉ HACER SI EL BILLETE FALSO ES DE UN CAJERO AUTOMÁTICO?
Si acudiste al cajero automático y te despacho un billete que presuntamente es falso, tienes que acudir a cualquier sucursal de la institución dentro de los cinco días hábiles posteriores a su recepción a presentar una reclamación.
La institución debe proporcionarte un formato de reclamación, en el cual anotarás tu nombre y domicilio; el lugar, fecha y modo en que te fueron entregadas las piezas, así como las características y número de éstas, al formato debes anexar fotocopia de alguna identificación oficial; el banco te retendrá las piezas y te extenderá el recibo respectivo y posteriormente, remitirá las piezas al Banco de México para dictamen.
Si la información que proporcionaste y el resultado de la verificación que se realice permiten presumir que las piezas en cuestión fueron entregadas en un cajero automático de la institución, se te entregará el importe de los billetes presentados, siempre que éstas provengan de un máximo de dos diferentes operaciones, pero si, considera que no procede, deberá informarte por escrito las razones.
Por último, es preciso señalar:
Generalmente las medidas de seguridad de los billetes pueden mostrar varias de las siguientes características: elemento que cambia de color, fondos lineales, fluorescencia, hilo micro impreso o 3D, impresión con relieve, marca de agua, registro perfecto, texto micro impreso y ventana transparente.
Si el billete es falso y la sucursal bancaria determinó que en el cajero automático te fue entregado el billete, te van a reembolsar la pieza.
No dejes transcurrir más de cinco días hábiles bancarios entre la fecha en que se suscitó el retiro del cajero automático y la presentación de la pieza, pues tu cambio no procederá.
La institución deberá informarte por escrito las razones por las que considere no procede el cambio de piezas presuntamente falsas, si no estás de acuerdo con la respuesta, presenta tu reclamación ante CONDUSEF.
Banco de México ofrece al público en general cursos con el fin de proporcionar los conocimientos básicos para la identificación de billetes y monedas y con ello combatir la falsificación.
Si tienes alguna duda sobre el seguimiento o proceso a seguir comunícate al teléfono de Banco de México 01 800 226 94 26 o envía un correo electrónico a dinero@banxico.org.mx .
La información se muestra en cumplimiento del mandato del legislador establecido en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
Las publicaciones se pueden consultar en el sitio de Internet de CONDUSEF.
Para cualquier duda o reclamación en contra de un Banco comunícate a CONDUSEF al teléfono: 01 800 999 80 80
DATOS CURIOSOS
· La primera falsificación detectada en México ocurrió en 1934 en la Ciudad de México
· Uno de los falsificadores más famosos fue Alfredo Héctor Donadieu, conocido como Enrico Sampietro
· Cada año se capacita a cientos de funcionarios para identificar moneda falsa
· Los billetes actuales incorporan tecnología avanzada contra falsificación
El aumento en la falsificación de billetes mexicanos refleja un desafío constante para las autoridades financieras y de seguridad, en un contexto donde el efectivo sigue siendo un medio de pago ampliamente utilizado en el país.