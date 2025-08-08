¿Demandará la 4T a Adidas? Sheinbaum reacciona a polémica por huaraches ‘Oaxaca Slip On’
El gobierno de la 4T ya tomó medidas al respecto; Claudia Sheinbaum reveló que se está trabajando en una ley que proteja los diseños y cultura de los pueblos originarios de México
Adidas lanzó recientemente un modelo de calzado llamado ‘Oaxaca Slip On’, diseño inspirado en los tradicionales huaraches de dicho estado, pero sin la autorización ni reconocimiento de la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag de la Sierra Norte, de donde son originarios.
Por esta razón, la marca ha sido duramente señalada y acusada de apropiación cultural. Un sinnúmero de mexicanos han exigido a las autoridades tomar acciones contra Adidas por este nuevo producto diseñado por el México-estadounidense Willy Chavarría.
Ante esto, diversas autoridades mexicanas han denunciado el hecho y se han realizado llamados a defender el patrimonio cultural de las comunidades originarias.
TE PUEDE INTERESAR: Devolver al pueblo lo robado... venta de bienes incautados a delincuentes suma más de 40 millones de pesos
Este viernes 8 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que se está trabajando en una ley para apoyar a los pueblos originarios, de manera que ninguna empresa pueda usurpar las ideas y diseños de estas comunidades.
Por su parte, Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural y a se puso en contacto con la marca en cuestión y con el Gobierno de Oaxaca para establecer un diálogo sobre la problemática. Señaló que se busca llegar a un acuerdo para que la comunidad afectada reciba un resarcimiento, aunque no reveló de qué consistiría dicha compensación.
#MañaneraPresidenta | Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno está viendo la parte jurídica para apoyar al pueblo Yalalag en Oaxaca tras señalar usurpación cultural por parte de Adidas.— Juncal Solano (@juncalssolano) August 8, 2025
¡No están solos!
La creatividad de un pueblo originario es sagrada. pic.twitter.com/EWND8ps4NF