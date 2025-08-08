¿Demandará la 4T a Adidas? Sheinbaum reacciona a polémica por huaraches ‘Oaxaca Slip On’

Adidas lanzó recientemente un modelo de calzado llamado ‘Oaxaca Slip On’, diseño inspirado en los tradicionales huaraches de dicho estado, pero sin la autorización ni reconocimiento de la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag de la Sierra Norte, de donde son originarios.

Por esta razón, la marca ha sido duramente señalada y acusada de apropiación cultural. Un sinnúmero de mexicanos han exigido a las autoridades tomar acciones contra Adidas por este nuevo producto diseñado por el México-estadounidense Willy Chavarría.

Ante esto, diversas autoridades mexicanas han denunciado el hecho y se han realizado llamados a defender el patrimonio cultural de las comunidades originarias.

Este viernes 8 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que se está trabajando en una ley para apoyar a los pueblos originarios, de manera que ninguna empresa pueda usurpar las ideas y diseños de estas comunidades.