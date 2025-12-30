Culpa Asamblea de Pueblos a Semar de descarrilamiento de Tren Interoceánico

La Secretaría de Marina es responsable del descarrilamiento del Tren Interoceánico registrado en Oaxaca el domingo, acusó la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.

A través de una publicación en redes sociales, la organización reprobó que la Semar asuma funciones y responsabilidades que no le corresponden.

“Lo decimos con claridad y sin rodeos: este crimen tiene responsables. La Secretaría de Marina es responsable directa por ser la encargada de la planeación, construcción, administración y operación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, su tren y parques industriales.

“La Semar ha asumido un papel que no le corresponde, actuando como promotora, juez y ejecutora de un proyecto civil protegido por la fuerza armada y operado sin transparencia ni rendición de cuentas”, denunció a través de una publicación en Facebook.

El domingo pasado, se registró un descarrilamiento del Tren Interoceánico en las inmediaciones de Nizanda, Oaxaca, que dejó un saldo de 13 personas muertas y 98 heridas, de acuerdo con cifras oficiales.

El tren inició apenas hace dos años su servicio de pasajeros, con una ceremonia encabezada por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este proyecto, acusó la Asamblea, se desarrolló mediante esquemas de subcontratación, en los que participaron empresas favorecidas por redes de nepotismo, corrupción y tráfico de influencias, sin controles reales de seguridad, sin supervisión independiente y sin respeto por las condiciones del territorio.

Al señalar que el Tren Interoceánico es un riesgo permanente para la población, exigió “verdad, justicia, castigo a los responsables, reparación integral a las víctimas y el alto inmediato a este modelo de muerte”.

La Asamblea argumentó que desde hace años advirtió sobre los riesgos del Interoceánico y subrayó que cada día queda más claro que su objetivo es impulsar el comercio, lejos de garantizar derechos o mejorar la vida de los pueblos del Istmo.

“Advertimos que la prisa por inaugurar obras, cumplir calendarios políticos y atraer inversiones pondría en peligro a las comunidades y a quienes usaran esta infraestructura. Advertimos que no se puede construir ‘desarrollo´ sobre vías mal planeadas, territorios fragmentados y decisiones impuestas desde arriba. Nadie escuchó.

“El transporte disfrazado de pasajeros es solo un pretexto temporal. Su destino real es convertirse en un tren de carga, articulado a puertos, parques industriales, gasoductos y zonas francas. Para ese modelo, nuestras vidas, nuestras tierras y nuestras culturas son un estorbo”, reprochó.