‘Cumplieron su misión’: el general Riacrdo Trevilla se quiebra al reconocer a militares fallecidos durante captura de ‘el Mencho’

Sin embargo, con la voz entrecortada, el secretario continuó con el discurso y dijo “y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa, se puede ver desde muchas ópticas pero es definitivo que cumplieron con su misión”.

Trevilla declaró lo siguiente: “Aprovecho primero, para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida”, ahí tuvo que guardar silencio por unos segundos para contenerse, sin embargo no pudo evitar que la voz se le quebrara.

Durante su participación en la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo , el secretario el general Ricardo Trevilla habló acerca de los elementos de la SEDENA que perdieron la vida en combate en Jalisco.

#EnLaMañanera | Con la voz entrecortada, el Secretario de la Defensa Nacional, Trevilla Trejo, dio el pésame a las familias de los compañeros que perdieron la vida en el operativo contra "El Mencho"

Agregó “¿qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado Mexicano, de eso no hay duda” para luego retirarse y ceder el lugar a Omar García Harfuch.

DETALLES DEL OPERATIVO PARA LOCALIZAR A ‘EL MENCHO’

En esta misma línea, el General Trevilla detalló que hubo apoyo de instituciones de Estados Unidos referente a la información para poder localizar a ‘El Mencho’. Desde el 20 de febrero se supo la localización del capo y se planeó la operación.

Todo comenzó con un trabajo de inteligencia militar que logró seguirle la pista a un colaborador cercano de una de las parejas sentimentales de Nemesio Oseguera. El pasado 20 de febrero detectaron que esta mujer llegó a unas cabañas en Tapalpa, Jalisco, donde se reunión con el capo. El 21 de febrero, tras la salida de la mujer, el Ejército confirmó que ‘El Mencho’ permanecía en el lugar.

La operación fue diseñada por quienes la ejecutarían: Fuerzas Especiales del Ejército y la FERI de la Guardia Nacional. Para garantizar el éxito y evitar filtraciones (que en el pasado causaron ‘narcobloqueos’ preventivos), se armaron tres frentes: