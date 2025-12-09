Da 4T a empresa de la familia de Altagracia Gómez contratos millonarios

México
/ 9 diciembre 2025
    Da 4T a empresa de la familia de Altagracia Gómez contratos millonarios
    Alimentación para el Bienestar-Diconsa, antes Segalmex, adjudicó directamente el contrato abierto FOTO: REFORMA

Gómez Sierra es Presidenta del Consejo de Administración de Minsa, una de las proveedoras tradicionales de Diconsa en compras de harina de maíz

Minsa Industrial, propiedad de la familia de Altagracia Gómez Sierra, presidenta del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR) de la Presidenta Claudia Sheinbaum, tuvo durante tres años contratos con el Gobierno de AMLO por 369 millones de pesos --un promedio de 123 millones anuales-- pero este 2025 se multiplicaron y uno de ellos fue por 346 millones de pesos.

El contrato es para transformar el maíz adquirido por Diconsa en harina nixtamalizada de marca propia.

Alimentación para el Bienestar-Diconsa, antes Segalmex, adjudicó directamente el contrato abierto, adjudicado el 6 de marzo con vigencia hasta el 31 de diciembre, y que además de transformar el maíz en harina, contempla su empaque y distribución.

Gómez Sierra es Presidenta del Consejo de Administración de Minsa, una de las proveedoras tradicionales de Diconsa en compras de harina de maíz, y desde noviembre de 2024, encabeza el CADERR.

En el sexenio de AMLO, entre 2022 y 2024, Minsa obtuvo 853 contratos de Segalmex-Diconsa por un monto total de 369 millones de pesos, que fueron para compras de harina por cantidades pequeñas y a nivel estatal para venta en tiendas comunitarias.

Lo que pidió Diconsa en marzo, sin embargo, fue muy diferente, pues implica retirar hasta 60 mil toneladas de maíz de almacenes de la paraestatal, transformarlo en harina, empacarlo en costales de 20 kilos y distribuirlo en 61 bodegas en 13 estados.

Lo anterior como parte del componente Maíz para Todos del Programa de Abasto Rural, que busca hacer llegar harina a precios por debajo del mercado a productores de tortilla en 3 mil 500 localidades, con población mayoritariamente indígena.

La idea es que, como Diconsa aporta el maíz, la empresa procesadora de la harina pueda descontar el costo de ese insumo.

Antes de la adjudicación, Diconsa hizo una investigación de mercado entre las cuatro principales proveedoras de harina de maíz, de las cuales Molinos Azteca es por mucho la más grande, con ventas al gobierno entre 2022 y 2024 por 2 mil 445 millones de pesos.

Las demás competidoras no se ofrecieron a dar este servicio, por lo que Minsa fue la ganadora en automático.

Molinos Azteca, por ejemplo, se limitó a ofrecer la harina como siempre la ha vendido, maquilada a partir de su propio maíz, pidiendo 13 mil 500 pesos por tonelada.

Hari Masa, en tanto, pidió a Diconsa trasladar las 60 mil toneladas de maíz a un almacén de Torreón.

En cambio, Minsa cotizó entre 5 mil 200 y 8 mil 200 pesos por tonelada de harina, precio sustancialmente menor al del producto elaborado con su propio maíz, que incluye la maquila, el empaque y el transporte.

