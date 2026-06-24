Da AMOTAC tregua de 3 meses al gobierno federal sin bloqueos: exigen resultados concretos en seguridad

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México
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    Da AMOTAC tregua de 3 meses al gobierno federal sin bloqueos: exigen resultados concretos en seguridad
    Los transportistas determinaron dar un voto de confianza a las autoridades federales. TOMADA DE REDES

Tras diálogo con secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, acuerdan transportistas cesar manifestaciones

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) otorgó una tregua de tres meses al Gobierno federal para que entregue resultados concretos en materia de seguridad y regulación; de lo contrario, reactivarán las movilizaciones y bloqueos en las principales carreteras del País.

Mientras tanto, las Secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron que los transportistas desistieron de su intención de cerrar el tránsito este miércoles.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/advierten-organizaciones-riesgos-por-plan-pemex-petrobras-en-el-golfo-AB21642453

“La AMOTAC, en voz de Rafael Ortiz Pacheco (dirigente nacional), informó que con este acuerdo desisten de las movilizaciones y bloqueos en las carreteras”, indicaron en el desplegado.

Tras una negociación en el hotel Brasilia, ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero, que duró alrededor de cuatro horas, Neri Santiago Nava, representante de la Alianza en el Estado de México y Ciudad de México, dijo a este medio que otorgaron un voto de confianza a las autoridades bajo la condición de los resultados que obtengan de la ruta de trabajo.

Esta agenda incluye combatir la inseguridad que enfrentan los choferes en los distintos municipios y estados del País, además de destrabar trámites de permisos de carga, operaciones y costo de grúas, así como emplacamientos.

Mientras tanto, acordaron que la siguiente reunión con ambas dependencias ocurrirá el próximo miércoles para darle seguimiento y desglosar las estrategias específicas enfocadas en seguridad en carreteras.

“Se giró la instrucción que se va a llevar a cabo la próxima una reunión el día miércoles para poder atender las problemáticas de mayor impacto en seguridad y se dará un plazo de tres meses para valorar y evaluar el tema de la movilización pendiente, porque realmente a ese acuerdo se llegó, que si no había buenos términos, se tendría por bien que se iba a volver a movilizar”, dijo Nava en entrevista con Grupo Reforma.

En tanto, las Secretarías informaron que se concretó una minuta de trabajo y una ruta de atención para darle seguimiento institucional a los temas expuestos por representantes del sector.

“Entre las principales demandas planteadas se encuentran asuntos relacionados con la seguridad en carreteras, así como diversos trámites y procedimientos que, de acuerdo con la organización, afectan a sus agremiados”, sostuvieron en el comunicado.

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