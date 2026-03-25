Dan 19 años de prisión a autor material de asesinato de periodista en Culiacán

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México
/ 25 marzo 2026
    Dan 19 años de prisión a autor material de asesinato de periodista en Culiacán
    Luis Enrique Ramírez Ramos fue columnista y fundador del portal de noticias “Fuentes Fidedignas”. CUARTOSCURO

Familiares del comunicador Luis Enrique Ramírez lamentaron la sentencia, pues consideran que fue mínima dadas las agravantes del homicidio

Un juez sentenció a 19 años de prisión a uno de los implicados en el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, ocurrido en Sinaloa en 2022.

Además de la condena de prisión, Samuel Rodolfo “N” deberá pagar 400 mil pesos por concepto de reparación del daño, al ser considerado el autor material del asesinato de Ramírez Ramos, columnista y fundador del portal de noticias “Fuentes Fidedignas”.

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El 5 de mayo de 2022 fue encontrado el cuerpo del comunicador envuelto en una bolsa, en un camino que va a la comunidad “El Ranchito”, en las orillas de Culiacán, Sinaloa.

Más de un año y medio después, en diciembre de 2023, Samuel Rodolfo, de 32 años de edad, fue arrestado por agentes de la Fiscalía General de Sinaloa, en un fraccionamiento de Culiacán, tras volver de una fiesta navideña y fue internado en el reclusorio de ese municipio, donde quedó a disposición de un juez de control bajo la causa penal 518/2022.

Samuel fue considerado como el autor material del periodista y autoridades confirmaron que se mantiene una recompensa de un millón de pesos por información que lleve a la captura de Jorge Ernesto Gómez Galván, señalado como el autor intelectual del crimen. También había una recompensa por la captura de Samuel.

Tras conocer la sentencia de 19 años de prisión, familiares del comunicador lamentaron la sentencia, pues consideraron que ésta fue mínima si se toman en cuenta las agravantes del caso.

¿QUÉ SE SABE DEL CASO?

De acuerdo con las investigaciones del caso, la madrugada del 4 de mayo de 2022, Ramírez Ramos salió de su domicilio en la colonia Los Pinos, en Culiacán, ante lo cual comunicó a su madre que se vería con una persona en un lugar cercano.

Testimonios y videos arrojan que el comunicador fue subido por dos personas a un vehículo, tras provocarle una herida en una pierna por un balazo, lo que le impidió huir del lugar.

Un día después, el cuerpo de Luis Enrique fue encontrado en un camino de terracería en la localidad “El Ranchito”, que se ubica en una de las salidas de Culiacán. Presentaba huellas de un golpe severo en la cabeza y de forcejeo.

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Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

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