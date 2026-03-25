Se deslinda el AIFA de ingeniero militar inhabilitado por irregularidades en construcción de 2021

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México
/ 25 marzo 2026
    Se deslinda el AIFA de ingeniero militar inhabilitado por irregularidades en construcción de 2021
    Pastor subrayó que el periodo de construcción fue un proceso administrativo independiente de la actual operación del aeropuerto, la cual asegura contar con mecanismos de control de la Secretaría Anticorrupción. REFORMA

El director del AIFA, afirmó que la terminal es ajena a la inhabilitación del ingeniero Omar Martínez, sancionado por irregularidades en la renta de maquinaria

El director del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA), el general brigadier retirado Isidoro Pastor, aseguró que la terminal aérea es ajena a la inhabilitación de un ingeniero militar por irregularidades en contrataciones, porque sucedió en el sexenio pasado durante la construcción del complejo.

“En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tenemos un sistema de control por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y Buen Gobierno aquí específicamente en las instalaciones”.

“La dirección general de este aeropuerto tiene mecanismos de control para que todo el ejercicio presupuestal se haga de manera transparente. Por lo que respecta a esta nota periodística, la verdad es que el Aeropuerto Felipe Ángeles está ajeno. El periodo constructivo fue otro proceso diferente a la administración y operación del aeropuerto” , dijo a Grupo REFORMA el general.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/inhabilitan-a-ingeniero-militar-por-irregularidades-durante-la-construccion-del-aifa-PI19667923

Este diario publicó que un tribunal federal inhabilitó por 10 años y multó con 6.8 millones de pesos a un ingeniero militar por irregularidades en la contratación de maquinaria pesada durante la construcción del AIFA en 2021.

Se trata del ingeniero constructor Omar René Martínez Hernández, quien recibió el equipo sin que existiera un contrato formal con la empresa proveedora.

El director del AIFA también rechazó que la terminal dependa de “subsidios”, al precisar que se trata de transferencias fiscales autorizadas por Hacienda para cubrir compromisos como nómina y seguros.

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