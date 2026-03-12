$!Dan 42 años de sentencia a hombre por abuso sexual contra un jovencito, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre fue sentenciado a 42 años de prisión por abuso sexual en contra un adolescente masculino, de 14 años, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó de la sentencia condenatoria en contra de Carlos “N” por los hechos ocurridos en 2024.

