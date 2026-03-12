Dan 42 años de sentencia a hombre por abuso sexual contra un jovencito, en NL
Los hechos ocurrieron en 2024 cuando el menor abusado tenía 14 años de edad y el sujeto lo llevó con engaños al sitio en donde realizó en su contra las agresiones sexuales
Monterrey, Nuevo León.- Un hombre fue sentenciado a 42 años de prisión por abuso sexual en contra un adolescente masculino, de 14 años, en Nuevo León.
La Fiscalía General de Justicia del Estado informó de la sentencia condenatoria en contra de Carlos “N” por los hechos ocurridos en 2024.
Tras el desahogo de pruebas durante el juicio oral, un juez determinó la responsabilidad del hombre y dictó sentencia de 42 años internado en un Centro de Reinserción Social del estado, así como el pago por reparación del daño.
De acuerdo con lo que informó la Fiscalía, el sujeto utilizó engaños para que la víctima acudiera a un lugar en donde le realizó agresiones sexuales reiteradas que le causaron un evidente daño psicológico y alteraron el adecuado desarrollo integral del adolescente.