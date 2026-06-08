Dan Vigilancia del AICM a traficantes de armas

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    Dan Vigilancia del AICM a traficantes de armas
    Se les acusa de colaborar para el Cártel del Golfo, según la acusación penal de la FGR. REFORMA

Los contratos para la seguridad en las Terminales 1 y 2 fueron asignados por la Marina por un monto superior a los mil 194 millones de pesos

Dos sujetos señalados por FGR de tráfico de armas se encargan de vigilar puntos de inspección y salas de espera del AICM, reveló MCCI.

Los contratos para la seguridad en las Terminales 1 y 2 fueron asignados por la Marina por un monto superior a los mil 194 millones de pesos.

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Uno de los contratos fue para SERPROSEP que, de acuerdo con actas mercantiles en poder de MCCI, ha tenido como accionistas a Jorge Enrique Alberts Ponce, alias “Yoryi”, y a Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga, señalados por la FGR como miembros de la organización criminal encabezada por Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo.

Por este caso, Alberts Ponce incluso cuenta con una orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de tráfico de armas e hidrocarburos.

Se les acusa de colaborar para el Cártel del Golfo, según la acusación penal de la FGR.

La otra de las compañías beneficiadas con contratos para resguardar el AICM es Armour King, donde Alberts Ponce es apoderado y Sainz de la Maza Zúñiga aparece desde su constitución como comisario, además de que comparte con otros funcionarios con SERPROSEP.

El sábado 6 de junio, la Marina fue consultada sobre los contratos y dijo que “de ser el caso, se dará vista a los órganos fiscalizadores”, y aclaró que esperaría “una determinación firme por parte de una autoridad jurisdiccional”.

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