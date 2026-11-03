Dará INE vista a FGR sobre irregularidades en gestión de Guadalupe Taddei

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    Dará INE vista a FGR sobre irregularidades en gestión de Guadalupe Taddei
    El documento podría no contener nombres, pero sí las presuntas anomalías que se han destapado en las últimas semanas, principalmente en contratos del órgano electoral. CUARTOSCURO

La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, informó que las 10 consejerías acordaron presentar una denuncia contra Taddei y su red

El INE dará vista en próximas horas a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los posibles actos de corrupción cometidos en el organismo por la ex presidenta consejera Guadalupe Taddei y su red de funcionarios.

Blanca Cruz, presidenta provisional del INE, informó este martes sobre el acuerdo de las consejerías para informar al Ministerio Público federal sobre estos señalamientos.

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“Las 10 consejerías estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades”, dijo en reunión con medios.

La información que recibirá la FGR podría ser enviada por el INE entre este martes o máximo el próximo miércoles, se especificó.

El documento no llevará nombres, pero se referirá a información que ha trascendido en medios y que, a su consideración, amerita ser revisada.

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