Dará INE vista a FGR sobre irregularidades en gestión de Guadalupe Taddei

Blanca Cruz, presidenta provisional del INE, informó este martes sobre el acuerdo de las consejerías para informar al Ministerio Público federal sobre estos señalamientos.

El INE dará vista en próximas horas a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los posibles actos de corrupción cometidos en el organismo por la ex presidenta consejera Guadalupe Taddei y su red de funcionarios.

“Las 10 consejerías estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades”, dijo en reunión con medios.

La información que recibirá la FGR podría ser enviada por el INE entre este martes o máximo el próximo miércoles, se especificó.

El documento no llevará nombres, pero se referirá a información que ha trascendido en medios y que, a su consideración, amerita ser revisada.