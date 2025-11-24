De cara al Mundial de Fútbol 2026 realizan simulacro en estadio BBVA, en Nuevo León

México
/ 24 noviembre 2025
    De cara al Mundial de Fútbol 2026 realizan simulacro en estadio BBVA, en Nuevo León
    A menos de 200 días del arranque del Mundial de Fútbol 2026, el gobierno de Nuevo León realizó el simulacro de una explosión en el estadio BBVA. FOTO: CORTESÍA

Más de 21 dependencias entre estatales, municipales y federales simularon la atención de una explosión en las inmediaciones del estadio, ubicado en el municipio de Guadalupe

Monterrey, Nuevo León.- A menos de 200 días del arranque del Mundial de Fútbol 2026, el gobierno de Nuevo León realizó el simulacro de una explosión en el estadio BBVA, que fungirá como sede de la justa deportiva en este estado.

El evento estuvo coordinado por la Secretaría de Salud estatal, a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas y se realizó este lunes.

FOTO: CORTESÍA

Durante el simulacro más de 21 dependencias entre estatales, municipales y federales simularon la atención de una explosión en las inmediaciones del estadio, ubicado en el municipio de Guadalupe.

Alma Rosa Marroquín, titular de la Secretaría de Salud, así como la encargada del Despacho del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA) Estrella Albarrán Suárez, del gobierno federal, supervisaron las acciones.

FOTO: CORTESÍA

“Nos preparamos para el Mundial de FIFA 2026, muy contentos de recibir a la doctora Estrella desde nivel federal y con todo el equipo de salud, hicimos un simulacro de un evento de siniestro que se puede estar presentando en cualquier momento”, señaló Marroquín.

Mencionó que durante el simulacro se presentó una explosión y después empezaron todos los sistemas de respuesta del estado a actuar.

FOTO: CORTESÍA

“Medimos los tiempos, la capacidad de respuesta de nuestras unidades, pero sobre todo la coordinación que se tiene entre las dependencias; participaron 21 dependencias y 126 personas, detalló.

La funcionaria estatal dijo que se identificaron áreas de oportunidad y se midieron los tiempos de respuesta.

FOTO: CORTESÍA

Para Nuevo León este es el segundo simulacro que se realiza, ya que el primero se hizo en el municipio de Allende y en el mismo participaron dependencias de atención a emergencias.

Por su parte, Albarrán Suárez subrayó que estos simulacros se están llevando a cabo en las distintas sedes en donde se desarrollará el Mundial.

“En el estado de Jalisco también se han realizado simulacros y está pendiente la Ciudad de México, en esta ocasión tocó a Nuevo León, especificó.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

