De cara al Mundial de Fútbol 2026 realizan simulacro en estadio BBVA, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- A menos de 200 días del arranque del Mundial de Fútbol 2026, el gobierno de Nuevo León realizó el simulacro de una explosión en el estadio BBVA, que fungirá como sede de la justa deportiva en este estado. El evento estuvo coordinado por la Secretaría de Salud estatal, a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas y se realizó este lunes. TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026: México apuesta por canchas, torneos y desarrollo del fútbol local

Durante el simulacro más de 21 dependencias entre estatales, municipales y federales simularon la atención de una explosión en las inmediaciones del estadio, ubicado en el municipio de Guadalupe. Alma Rosa Marroquín, titular de la Secretaría de Salud, así como la encargada del Despacho del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA) Estrella Albarrán Suárez, del gobierno federal, supervisaron las acciones.

“Nos preparamos para el Mundial de FIFA 2026, muy contentos de recibir a la doctora Estrella desde nivel federal y con todo el equipo de salud, hicimos un simulacro de un evento de siniestro que se puede estar presentando en cualquier momento”, señaló Marroquín. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo se suma al Mundial 2026; esperan derrama superior a 800 millones de pesos Mencionó que durante el simulacro se presentó una explosión y después empezaron todos los sistemas de respuesta del estado a actuar.

“Medimos los tiempos, la capacidad de respuesta de nuestras unidades, pero sobre todo la coordinación que se tiene entre las dependencias; participaron 21 dependencias y 126 personas”, detalló. La funcionaria estatal dijo que se identificaron áreas de oportunidad y se midieron los tiempos de respuesta.