De cara al Mundial, inauguran nuevo hotel en NL con una inversión de 25 mdd

Como parte del proyecto Canadá City Center en el municipio de Escobedo y con una inversión de 25 millones de dólares, este martes se inauguró el hotel Holiday Inn Express & Suites Monterrey-Sendero, en Nuevo León.

El evento estuvo encabezado por el alcalde del ayuntamiento, Andrés Mijeres; Eudelio Garza Mercado, director general de Grupo Inmobiliario Monterrey (GIM), y la secretaria de Turismo en la entidad, Maricarmen Martínez.

El proyecto busca reforzar la infraestructura inmobiliaria del ayuntamiento de Escobedo.

‘Este proyecto responde directamente a la iniciativa de crecimiento que ha provocado el alcalde Andrés Mijes en Escobedo’, señaló el empresario.

Destacó que la ciudadanía necesita de líderes que entiendan que la confianza pública es un privilegio y que trabajen con transparencia, cercanía y firmeza.

Además, la llegada del complejo hotelero forma parte de una estrategia integral de desarrollo impulsada por GIM para detonar la inversión, conectividad, así como servicios de primer nivel en una zona con mayor dinamismo industrial.

El nuevo espacio cuenta con 126 habitaciones y forma parte de un complejo que se desarrolla en el municipio y que contempla un segundo hotel.

Garza Mercado estableció que este nuevo hotel llega en un momento clave para la entidad que será sede del Mundial de Fútbol 2026.

Pero además resaltó que forma parte de un Master Plan Integral que busca potenciar una nueva zona urbana, ordenada y conectada.

‘Hoy iniciamos con este hotel y avanzamos a la segunda etapa’, señaló.

Mijes precisó que el hotel forma parte del proyecto Canadá City Center, que va a cambiar la fisonomía del ayuntamiento.

‘Forma parte de una transformación económica mucho más grande, forma parte de Canada City Center, un desarrollo estratégico que va a cambiar la forma como esta zona se conecta, recibe visitantes y, sobre todo, la forma como generan oportunidades’, agregó.

En el evento también estuvo presente Óscar Chávez Pacheco, VP Development Luxury & Premium de Intercontinental Hotels Group.