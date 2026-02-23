$!De fichas policiales a filtraciones: recopilación de las pocas imágenes disponibles de ‘El Mencho’

La confirmación del deceso de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), marca el cierre de uno de los capítulos más enigmáticos del narcotráfico contemporáneo. Tras el operativo desplegado el pasado domingo 22 de febrero en el municipio de Tapalpa, no solo colapsa una estructura de mando, sino que se pone fin a una trayectoria caracterizada por un estricto anonimato visual. A diferencia de figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuya exposición mediática y detenciones televisadas construyeron una biografía visual extensa, Oseguera Cervantes optó por la invisibilidad como estrategia de supervivencia. Mientras que otros capos del Cártel de Sinaloa se convirtieron en rostros recurrentes en la prensa internacional, la efigie de “El Mencho” permaneció en la penumbra. La iconografía de Oseguera Cervantes se reduce a un inventario mínimo de recursos: fotografías oficiales, un puñado de retratos de filiación que datan de sus primeras detenciones; filtraciones esporádicas, imágenes de baja resolución que circularon en redes sociales, cuya autenticidad rara vez fue confirmada por el Estado; y expedientes de seguridad, material de archivo utilizado principalmente por agencias como la DEA y la Fiscalía General de la República (FGR) para su identificación. TE PUEDE INTERESAR: ‘El Mencho’ murió durante traslado a la CDMX: Defensa; EU cooperó en operativo

FOTOGRAFÍAS POLICIALES DE SUS DETENCIONES EN ESTADOS UNIDOS INICIAN REGISTRO DE ‘EL MENCHO’ Antes de consolidarse como dirigente del CJNG, Oseguera Cervantes figuró en registros policiales de Estados Unidos. Dos de las imágenes más conocidas corresponden a arrestos documentados en el Área de la Bahía de San Francisco en 1986 y 1989. Durante la década de los ochenta residió en esa región de California, donde fue detenido por delitos relacionados con posesión y venta de drogas. Registros judiciales indican que en 1986 fue condenado y cumplió una pena en una prisión estatal de California. Tras su liberación, permaneció un periodo adicional en el país hasta ser arrestado nuevamente en 1989 por un caso similar. Las fotografías asociadas a esos procesos, como capturas de frente y perfil, con sudadera azul y apariencia juvenil,constituyen las únicas imágenes oficiales confirmadas en custodia policial durante su estancia en Estados Unidos.

FICHA DE BÚSQUEDA DE LA DEA ACTUALIZA IMAGEN DE ‘EL MENCHO’ Otra de las imágenes más reconocidas es la fotografía frontal con fondo azul claro utilizada en registros de búsqueda de la Administración de Control de Drogas (DEA). En ella aparece con bigote delgado, cabello corto y expresión seria. Esta imagen fue reproducida ampliamente en reportes oficiales y coberturas informativas, convirtiéndose en el retrato más difundido del líder del CJNG.

CARTEL DE RECOMPENSA DE LA DEA MUESTRA TRES RETRATOS DE ‘EL MENCHO’ El cartel de recompensa de la DEA ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura. La ficha incluía tres fotografías distintas: - Un retrato en blanco y negro donde aparece más joven, con entradas pronunciadas y mirada directa. - La imagen frontal de ficha policial utilizada de forma recurrente en informes oficiales. - Una fotografía en la que viste camisa roja y aparece sin bigote. Estas imágenes fueron utilizadas como referencia visual en los sistemas de búsqueda internacionales.

IMÁGENES FAMILIARES Y FOTOGRAFÍAS FILTRADAS Entre las imágenes difundidas fuera de registros institucionales destaca una fotografía en la que aparece sentado junto a su hijo Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, actualmente condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, y una menor identificada como presuntamente una de sus hijas. La imagen corresponde a un entorno familiar y se dio a conocer mediante filtraciones.

En los días previos al reporte de su abatimiento también circularon en redes sociales fotografías atribuidas a reuniones familiares o eventos sociales. En algunas de ellas aparece acompañado por sus hermanos, Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, y Abraham Oseguera Cervantes, conocido como “Don Rodo”.





EL OPERATIVO EN TAPALPA Y LA MUERTE DEL LÍDER DEL CJNG El 22 de febrero de 2026 fuerzas federales mexicanas realizaron un operativo en la zona serrana de Tapalpa que culminó con la muerte de Oseguera Cervantes. El despliegue fue resultado de trabajos de inteligencia con apoyo de agencias estadounidenses e incluyó la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, además del uso de aeronaves. Durante la intervención, el grupo de seguridad fue atacado por integrantes del CJNG, lo que derivó en un enfrentamiento armado. Cuatro miembros del cártel murieron en el lugar y otros tres, incluido Oseguera Cervantes, resultaron heridos y fallecieron durante su traslado aéreo hacia Ciudad de México. Su identidad será confirmada mediante peritajes forenses. Además, dos integrantes de la organización fueron detenidos, sin que se hayan dado a conocer sus identidades.

REACCIONES VIOLENTAS EN DISTINTAS ENTIDADES DEL PAÍS Tras el operativo, diversas regiones registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques a establecimientos en al menos 20 entidades, entre ellas Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Baja California y Nayarit. Autoridades federales y estatales activaron alertas, reforzaron operativos de seguridad y suspendieron diversas actividades públicas en respuesta a los hechos. GOBIERNO FEDERAL: OPERACIÓN FUE REALIZADA POR FUERZAS MEXICANAS La jefa del Ejecutivo federal señaló que la operación fue planeada y ejecutada exclusivamente por fuerzas mexicanas, aunque confirmó la colaboración de Estados Unidos en materia de inteligencia. Indicó que el entendimiento bilateral se centra en el intercambio de información y precisó que la responsabilidad de la operación recayó en las instituciones nacionales. GABINETE DE SEGURIDAD MANTIENE VIGILANCIA ANTE POSIBLES REACCIONES El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el gabinete de seguridad permanece en alerta ante posibles reacciones derivadas de la muerte del líder del CJNG. Señaló que el centro de mando instalado tras el operativo continúa activo y coordinado con fuerzas federales y estatales para anticipar eventuales actos violentos o procesos de reestructuración dentro de la organización criminal. RECONOCEN A PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPÓ EN OPERATIVO PARA CAPTURAR A ‘EL MENCHO’ Y PERDIÓ LA VIDA El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, reconoció a los elementos fallecidos y lesionados durante el operativo, y destacó la actuación del personal militar que participó en la intervención en Jalisco.

TE PUEDE INTERESAR: Los sucesores de ‘El Mencho’... los 5 miembros del CJNG que podrían ocupar su lugar UN REGISTRO VISUAL LIMITADO QUE ACOMPAÑÓ SU TRAYECTORIA A lo largo de su trayectoria, la escasez de fotografías disponibles de Nemesio Oseguera Cervantes contrastó con la amplitud de su presencia en informes de seguridad y registros judiciales internacionales. El conjunto de imágenes oficiales, retratos de búsqueda y fotografías filtradas constituye el registro visual disponible del líder del CJNG hasta el operativo federal realizado en Tapalpa el 22 de febrero de 2026.

Publicidad