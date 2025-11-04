De reporte de volcadura en Monterrey a asesinato de mujer; presunto agresor es encontrado sin vida

México
/ 4 noviembre 2025
    De reporte de volcadura en Monterrey a asesinato de mujer; presunto agresor es encontrado sin vida
    De lo que fuera un reporte de volcadura al poniente de Monterrey, Nuevo León, se tornó en un crimen que cobraría la vida de la víctima y el agresor con horas de diferencia. FOTO: REFORMA

Al poniente de Monterrey, la camioneta fue encontrada en un arroyo, la conductora tenía herida de bala

De lo que fuera un reporte de volcadura al poniente de Monterrey, Nuevo León, se tornó en un crimen que cobraría la vida de la víctima y el agresor con horas de diferencia.

La mañana del lunes, cerca de las 8:50 horas, se reportó un percance vial en la Avenida Hacienda de Peñuelas y Córcega, en la colonia Cumbres Mediterráneo.

Una camioneta Toyota Rav4 terminó volcada en el cauce de un arroyo, al interior se encontró a una mujer, quien perdió la vida; inicialmente el deceso se reportó como resultado del accidente vial, sin embargo, debido a las lesiones de la víctima, se comunicó el hallazgo a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Identificada como Yaneli ‘N’, de 38 años, presentaba un impacto de bala en la cabeza, así como que la camioneta que conducía también alojaba signos del uso arma de fuego, a lo que al sitio arribó la Fiscalía de Feminicidio de Nuevo León, para esclarecer si se trató de un accidente o un hecho violento.

EL VIDEO

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJENL) revisaron el contenido de un video que salió a relucir durante los primeros minutos de la investigación.

Se trata de un metraje de una cámara de seguridad con fecha del 3 de noviembre a las 8:10 horas, donde se puede ver a un hombre agrediendo a una mujer, la cual fue identificada como Yaneli ‘N’, hallada en el vehículo volcado al poniente de la ciudad regiomontana.

En las imágenes se puede ver como el hombre -identificado como Alejandro ‘N’, quien viste negro- agrede a la Yaneli ‘N’ y la baja de la camioneta implicada.

En el video, de tan sólo unos minutos, se escucha dos detonaciones de un aparente arma de fuego, lo que provocó que la mujer baje de la camioneta, trate de huir y cae al suelo, en el momento, el agresor se coloca encima de ella para forcejear.

“Tranquilo, tranquilo”, se puede escuchar en la grabación, a lo que el hombre ayuda a la víctima a levantarse.

No obstante, la dirige al asiento del conductor de la camioneta, mientras él abre la puerta de un segundo vehículo en color blanco -el cual se encontraba estacionado uno detrás del otro-, saca algunos objetos e ingresa al asiento del copiloto del primer automóvil.

Tras varios segundos, la mujer arranca el vehículo, concluyendo trayecto en el arroyo de la colonia Cumbres Mediterráneo, donde volcó.

En una primera versión, trascendió que el presunto agresor sería la pareja de la ahora occisa; sin embargo, el parentesco no ha sido confirmado por las autoridades. También se informó que él se desempeñaba como socio financiero de la víctima y empleado bancario.

ENCONTRADO SIN VIDA

El sujeto señalado como el agresor de la mujer fue localizado sin vida en un cuarto de hotel en el centro de Monterrey, con una aparente herida punzocortante.

Fue identificado como Alejandro ‘N’, de 40 años, fue encontrado cerca de las 20:30 horas del lunes 3 de noviembre al interior del Hotel Plaza Oro, ubicado sobre la calle Hidalgo.

Trascendió que el presunto homicida habría atentado contra su vida con un vidrio.

Personal del hotel encontró el cuerpo y reportó el caso a la AEI. Se cree que después de cometer el crimen contra Yaneli ‘N’, fue a trabajar, pero en un descanso, se hospedó en el hotel.

(Con información de Reforma y medios de comunicación)

