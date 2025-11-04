De reporte de volcadura en Monterrey a asesinato de mujer; presunto agresor es encontrado sin vida

De lo que fuera un reporte de volcadura al poniente de Monterrey, Nuevo León, se tornó en un crimen que cobraría la vida de la víctima y el agresor con horas de diferencia.

La mañana del lunes, cerca de las 8:50 horas, se reportó un percance vial en la Avenida Hacienda de Peñuelas y Córcega, en la colonia Cumbres Mediterráneo.

Una camioneta Toyota Rav4 terminó volcada en el cauce de un arroyo, al interior se encontró a una mujer, quien perdió la vida; inicialmente el deceso se reportó como resultado del accidente vial, sin embargo, debido a las lesiones de la víctima, se comunicó el hallazgo a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Identificada como Yaneli ‘N’, de 38 años, presentaba un impacto de bala en la cabeza, así como que la camioneta que conducía también alojaba signos del uso arma de fuego, a lo que al sitio arribó la Fiscalía de Feminicidio de Nuevo León, para esclarecer si se trató de un accidente o un hecho violento.

EL VIDEO

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJENL) revisaron el contenido de un video que salió a relucir durante los primeros minutos de la investigación.

Se trata de un metraje de una cámara de seguridad con fecha del 3 de noviembre a las 8:10 horas, donde se puede ver a un hombre agrediendo a una mujer, la cual fue identificada como Yaneli ‘N’, hallada en el vehículo volcado al poniente de la ciudad regiomontana.

En las imágenes se puede ver como el hombre -identificado como Alejandro ‘N’, quien viste negro- agrede a la Yaneli ‘N’ y la baja de la camioneta implicada.

En el video, de tan sólo unos minutos, se escucha dos detonaciones de un aparente arma de fuego, lo que provocó que la mujer baje de la camioneta, trate de huir y cae al suelo, en el momento, el agresor se coloca encima de ella para forcejear.

