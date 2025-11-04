Perfilan a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, como alcaldesa sustituta de Uruapan

/ 4 noviembre 2025
    Perfilan a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, como alcaldesa sustituta de Uruapan
    Se prevé que esta misma semana Quiroz asuma la alcaldía para terminar la administración 2024-2027. FOTO: TOMADA DE REDES

Cabildo la propone y resta hacer la notificación formal al Congreso para que asuma la alcaldía

El Cabildo de Uruapan perfila como presidenta municipal sustituta a Grecia Quiroz de esa localidad luego del asesinato de su esposo, el alcalde Carlos Manzo Rodríguez.

Debido a que Manzo no pertenecía a ningún partido político, el cuerpo edilicio tiene la facultad de proponer a quien tomará las riendas del Ayuntamiento.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, confirmó que el Poder Legislativo ya fue enterado de la propuesta para que Quiroz se quede al frente de la alcaldía.

La legisladora explicó que se tiene que seguir un procedimiento legal y “hay una definición política que en el Congreso del Estado vamos a respetar y a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, para que sea la voluntad del pueblo de Uruapan la que se exprese en la próxima conducción de la gobernabilidad de su municipio”.

Aseguró que el Legislativo está en espera de recibir la notificación de la resolución del Cabildo “para elaborar de inmediato el dictamen y tomar protesta a, en este caso, lo que se nos ha informado, es que será, Grecia Quiroz, la viuda de Carlos Manzo, la que asuma la presidencia municipal”.

Dijo que no existe una fecha para que se haga la notificación formal, aunque puede ocurrir en cualquier momento para formalizar a la alcaldesa sustituta.

”Nosotros hemos manifestado nuestro respaldo incondicional y particularmente, yo a Grecia, le he expresado mi solidaridad y le digo que cuente con el Congreso del Estado y que cuenta con todo el respaldo para facilitarle que se garantice la gobernabilidad de Uruapan”, señaló.

Fabiola Alanís, agregó que “han apelado a que se extremen las medidas para garantizar también su protección y la de sus pequeños hijos”.

Oficialmente, Quiroz no ha dado a conocer su opinión sobre la propuesta del Cabildo para concluir con el periodo de gobierno 2024-2027 para el que fue elegido su esposo.

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

