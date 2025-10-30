¿Cómo es el Hotel Myriad en Lisboa, Portugal, donde fue ‘desenmascarado’ Simón Levy?

Simón Levy, empresario y exfuncionario durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha causado una tremenda confusión entre medios de comunicación y el público en general, luego de que se reportara su detención y que él lo negara. Tras una serie de entrevistas, videos en vivo y declaraciones a través de redes sociales, internautas y periodistas concluyeron que el acusado sí se encuentra en Lisboa, Portugal, mientras él sostiene que está en Washington D.C., Estados Unidos. TE PUEDE INTERESAR: ¿Dónde está Simón Levy? Asegura estar en Washington; internautas lo ubican en hotel de Portugal

De forma más específica, trascendió el rumor de que estuvo en el Hotel Myriad by SANA Hotels. Esto se dedujo de una entrevista en directo con la comunicóloga Azucena Uresti para Radio Fórmula. ¿CÓMO ES EL HOTEL MYRIAD BY SANA HOTELS DE LISBOA, PORTUGAL? En la transmisión en vivo con Uresti, un piano rojo que apareció en el fondo de Levy fue lo que captó la atención del público, además del elegante interior del restaurante en el que se encontraba. Los internautas no tardaron mucho en revelar de qué lugar se trataba. El Myriad by SANA Hotels es un hotel de lujo de 5 estrellas, ubicado en el Parque de las Naciones, sobre el río Tajo en Lisboa, Portugal; es innovador y cosmopolita que combina lujo con un diseño contemporáneo y vistas únicas.

Cuenta con 176 habitaciones y 10 suites con diseño contemporáneo. Las instalaciones también tienen un restaurante, bar, spa, gimnasio, un salón de eventos para celebraciones y conferencias, y piscina cubierta. El servicio incluye Wi-Fi gratuito y traslado desde el aeropuerto disponible las 24 horas. TE PUEDE INTERESAR: Confirma Sheinbaum arresto y liberación de Simón Levy en Portugal

¿CÓMO DELATÓ SIMÓN LEVY QUE NO SE ENCONTRABA EN WASHINGTON DC? ESTAS FUERON LAS SEÑALES Levy realizó una transmisión en vivo en redes sociales al exterior del Monumento a Abraham Lincoln, en Washington D.C., sin embargo el fondo parecía borroso, casi hecho con Inteligencia Artificial. Esto incentivó aún más la sospecha de que no estaba diciendo la verdad sobre su ubicación. Asimismo, está el caso de la entrevista con Azucena Uresti, donde la periodista le solicita pruebas que confirmen su ubicación. Respecto a esto, Levy dio la hora que tiene en su celular sin enseñar la pantalla a la cámara.

La comunicóloga le pidió solicitar un periódico en el restaurante donde estaba. Simón le habla a un trabajador del lugar en inglés y, justo después, la señal comienza a fallar... cuando se recupera, Levy responde que no tienen periódicos, solo por medio de códigos QR. A esto se le suma la presencia del inigualable piano que rápidamente fue detectado en el restaurante del Hotel Myriad. TE PUEDE INTERESAR: ¿Simón Levy está detenido? Fiscalía de CDMX confirma arresto, pero él se dice libre tras atentado