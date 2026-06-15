Debaten en Estados Unidos inclusión del tratado de aguas en T-MEC

En un comunicado, señaló que el evento reunió a funcionarios gubernamentales y agricultores del sur de Texas, quienes destacaron el impacto de las obligaciones de suministro de agua del gobierno mexicano en la agricultura local.

Washington DC, EU.- La congresista de Texas, Mónica De La Cruz, organizó hoy una mesa redonda para debatir la inclusión del Tratado de Aguas de 1944 en el T-MEC .

“La negativa del gobierno mexicano a cumplir con sus obligaciones bajo el Tratado de Aguas de 1944 ha devastado la agricultura de Texas. Si bien actualmente no existen consecuencias por este incumplimiento, estamos trabajando para cambiarlo integrando el tratado al T-MEC. Nuestra mesa redonda es un paso crucial para exigir rendición de cuentas, hacer cumplir las consecuencias y garantizar que los habitantes del sur de Texas siempre reciban el agua que les corresponde”, declaró la congresista.

ESFUERZOS POR INTEGRAR TRATADO

La mesa redonda sirvió como último esfuerzo de la congresista De La Cruz para incluir el Tratado de Aguas de 1944 en las negociaciones en curso del T-MEC.

Durante el último año, De La Cruz ha instado al Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y al Secretario de Estado, Marco Rubio, a integrar el Tratado de Aguas de 1944 en el acuerdo comercial.