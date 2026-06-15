Solicita Beatriz Mojica licencia al Senado; buscará gubernatura de Guerrero

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    Solicita Beatriz Mojica licencia al Senado; buscará gubernatura de Guerrero
    La ex perredista dirigió un mensaje a la población guerrerense para informar que se desprendía de su escaño. Cuartoscuro

Mojica aseguró que toda su vida ha caminado junto al pueblo y ha aprendido de su fuerza

CIUDAD DE MÉXICO 15-Jun-2026 .-La senadora morenista Beatriz Mojica solicitó licencia para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero.

La ex perredista dirigió un mensaje a la población guerrerense para informar que se desprendía de su escaño y recorrer el estado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asegura-infonavit-reestructuracion-de-creditos-impagables-PG21410197

Ariadna Montiel, lideresa de Morena, reunió la semana pasada a los nueve aspirantes a la candidatura y entre ellos figuraba la senadora.

“Lo hago con la tranquilidad de haber servido a Guerrero con convicción, trabajo y resultados, pero también con la certeza de que vienen nuevos retos y estoy lista para asumirlos”, comunicó.

CON CONVICCIÓN DE IZQUIERDA, ASEGURA

Mojica aseguró que toda su vida ha caminado junto al pueblo y ha aprendido de su fuerza, de su dignidad y de su capacidad para salir adelante ante momentos difíciles,

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-entrare-a-debate-sheinbaum-responde-a-declaraciones-de-sara-carter-sobre-vinculo-entre-funcionarios-y-el-crimen-organizado-en-mexico-FJ21398591

“Esa historia compartida es la que me impulsa a seguir trabajando por Guerrero desde cualquier espacio en que pueda ser útil”, sostuvo.

La legisladora explicó que su intención de buscar ser la candidata la hace con la convicción que le ha caracterizado por años.

“Siempre con una convicción de izquierda, escuchando, acompañando y defendiendo las causas de nuestra gente”, aseguró.

OTROS CANDIDATOS A SUCEDER A SALGADO

Mojica aseguró que en la etapa que se abre para que Morena elija a su candidato o candidata está lista.

“Con respeto, altura de miras y con la convicción de que hay que seguir profundizando la transformación y nuestro movimiento. Porque los cargos son temporales, pero el compromiso por Guerrero es para toda la vida. Amigas y amigos, estoy lista”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/llama-la-cnte-a-retomar-el-dialogo-con-el-gobierno-EH21407627

También buscarán la candidatura, entre otros, la ex consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián; la alcaldesa de Acapulco, Abelina López; y el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora, Evelyn Salgado.

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