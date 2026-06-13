Golpeará Trump al T-MEC, pero continuará el Tratado

En entrevista, el líder empresarial aseguró que las declaraciones del presidente de Estados Unidos en el sentido de que no renovaría el T-MEC son parte del clima político que se vive en ese país.

El Presidente Donald Trump seguirá golpeando al País y al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ), pero el tratado continuará, aseguró José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Hay que estar preparados, el Presidente Trump seguirá golpeando al T-MEC, seguirá golpeando a México. Hay que recordar los tiempos políticos, tienen elecciones intermedias en el mes de noviembre”.

“El que no se renueve (el tratado) quiere decir que continúa por 10 años con revisiones anuales”, comentó en entrevista.

De hecho, adelantó que el tema que se revisará en la próxima reunión de revisión del T-MEC será el agropecuario y la estacionalidad de ciertos productos.

Detalló que el T-MEC prevé que a los seis años de vigencia, se hará una renovación de 16 años más, pero si no hay acuerdo, el Tratado continúa.

“A los 6 años que justo se cumplen ahora es si hay un acuerdo en la renovación se extiende 16 años eh con revisiones cada seis. Si no hubiera un acuerdo se extiende 10 años con revisiones anuales. Entonces, esa es a lo que se refiere que simplemente seguirá 10 años con revisiones anuales. Para nosotros en el sector empresarial lo importante es que el tratado sigue”, comentó después de una reunión con José Merino, de la Agencia de Transformación Digital.

Medina Mora consideró que a pesar de la incertidumbre generada por las declaraciones del presidente Trump, el país se encuentra en un lugar privilegiado.

“Lo que hemos visto a diferencia del año pasado cuando muchas empresas dudaban en invertir hasta no tener claridad de cual iba a ser esta revisión del tratado, pues hoy se han dado cuenta que el presidente Trump ha metido una incertidumbre más y no es nada más con México, es con todo el mundo, especialmente con los aranceles, cambia las condiciones del comercio internacional, genera incertidumbre pero dentro de toda esta incertidumbre geopolítica mundial México está en lugar de privilegio”.

“Esto nos dicen empresas extranjeras sobre todo de otros continentes que vienen a invertir a México, huyendo de guerras y conflictos geopolíticos, que hay en otras partes del mundo y aprovechando que México tiene acceso al mercado más grande del mundo que es Estados Unidos”, destacó.

Dijo que hay que recordar que México es el país que más le vende a Estados Unidos, por arriba de China, Taiwán o Canadá, y también es el país que más le compra.

México es el mercado número uno para 24 sectores económicos Estados Unidos y el número uno o número dos para 26 estados de la Unión Americana.

“Entonces, en el dato, en la realidad, así es como están integradas las economías, seguiremos viendo este tipo de golpes, hay que entender que son golpes políticos que no tienen que ver con la relación comercial”, afirmó.

La próxima semana, el presidente del CCE, junto con Jorge Esteves, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, y Juan Cortina, ex presidente de ese organismo, viajaron a Washington, para asistir a la segunda ronda de revisión del T-MEC.