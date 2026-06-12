A los tres países nos conviene mantener el T-MEC, asegura Sheinbaum

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    A los tres países nos conviene mantener el T-MEC, asegura Sheinbaum
    La mandataria dijo que el tratado comercial ayuda a Estados Unidos a que los precios se mantengan “menores”. Cuartoscuro

La presidenta remarcó que también a EU le resulta conveniente mantener el T-MEC, a fin de reducir el alza de precios y mantener empleos

CDMX.- Ante la segunda ronda de revisión del T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que a los tres países socios les conviene mantener el tratado comercial.

“Vamos a esperar, a los 3 países nos conviene mantener el tratado, a los 3 países”, indicó durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

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Para México, destacó que evidentemente aumentan las inversiones.

La presidenta remarcó que también a Estados Unidos le resulta conveniente mantener el T-MEC, a fin de reducir el alza de precios y mantener empleos.

“En el caso de Estados Unidos, es muy importante porque, además de tener acceso a productos con precios accesibles, pues también disminuyen los costos a los habitantes estadounidenses”, comentó.

TRATADO CONVIENE A EU

Dijo que el tratado comercial ayuda a Estados Unidos a que los precios se mantengan “menores”.

Agregó que también aumenta el empleo en esa nación, porque lo que hay es una integración económica en la región.

“Aquí hemos presentado cómo se fabrica una parte aquí, otra parte allá, entonces, aquí aumenta el empleo, pero también allá, porque somos complementarios. Igual que en el caso de Canadá, entonces esa siempre va a ser nuestra opinión, y además yo creo que el pueblo de Estados Unidos, de México y de Canadá es también su deseo para que sigamos mejorando las condiciones, aumentando el empleo y disminuyendo el precio de los productos”, sostuvo la Presidenta

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Mencionó que además, el T-MEC ayuda a competir de mejor manera con otras regiones del mundo.

“Es mejor competir con Asia, por ejemplo cuando estamos los 3 países juntos, que si está uno solo”, explicó.

EBRARD PARTICIPARÁ EN SEGUNDA RONDA

Recordó que el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, participará la próxima semana en la segunda ronda en la revisión del T-MEC, en la que se seguirá hablando de la reducción de aranceles en la industria automotriz.

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Mencionó que los vehículos en Estados Unidos han aumentado de precio de manera muy significativa, por lo que, consideró, a este país le conviene pues que haya una disminución en aranceles.

Añadió que hay un descuento por las partes que están fabricadas en Estados Unidos, por lo que algunas empresas tienen ventaja sobre eso pero algunas otras no tanto, por lo que se seguirá hablando del tema con EU la próxima semana.

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