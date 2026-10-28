Deberá pagar 19 mdp y 4 años en prisión por tráfico de totoaba

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    Deberá pagar 19 mdp y 4 años en prisión por tráfico de totoaba
    La PROFEPA señaló en un comunicado que se aportaron las pruebas suficientes para obtener la sentencia. CUARTOSCURO

En 2019, autoridades detuvieron en Sonora a Jorge “N” en posesión de 35 envoltorios que contenían 41 vejigas natatorias de totoaba

Un Tribunal de Enjuiciamiento ordenó el pago de 19 millones de pesos a Jorge “N”, como reparación del daño por la afectación causada al pez totoaba macdonaldi, la vaquita marina y el ecosistema.

Además, se le dictó sentencia condenatoria de cuatro años de prisión por daño a la Biodiversidad, y afectación al Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera y Delta del Río Colorado.

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La sentencia emitida fue catalogada como un “hito” por la Fiscalía General de la República (FGR), que manda un mensaje muy claro para quienes atenten contra el medio ambiente y la biodiversidad del país.

La institución ministerial explicó que el 10 de diciembre de 2019, elementos del Ejército y Policía Estatal detuvieron en Sonora, a Jorge “N” en posesión de 35 envoltorios que contenían 41 vejigas natatorias de totoaba (Totoaba macdonaldi), ocultos en un vehículo con placas de California, Estados Unidos, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

Luego de que el asunto fuera turnado al Tribunal de Enjuiciamiento, se desarrolló la etapa de juicio oral respectiva, en la que se dictó el fallo condenatorio mencionado en contra del acusado y el monto para asegurar una reparación integral por la afectación al pez totoaba macdonaldi, la vaquita marina y el ecosistema, afirmó la FGR.

Destacó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) participó como coadyuvante de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente (FEIDA), adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), así como parte ofendida y parte técnica desde la integración de la investigación hasta la emisión de la sentencia.

Refirió que la Profepa aportó en coadyuvancia, la asesoría jurídica y la dictaminación técnica que permitió, entre otras cosas, acreditar el daño ambiental en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado y la finalidad comercial de la conducta.

La Fiscalía General de la República agregó que continuará trabajando con la Profepa en coordinación, a fin de generar carpetas de investigación sólidas que lleven a sentencias contundentes.

Paralelamente, subrayó, la Profepa y el sector ambiental trabajan para reforzar el marco normativo, con el objetivo de elevar los castigos y las sanciones para este tipo de delitos.

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