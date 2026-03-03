Declara Cámara de Diputados constitucional reducción de la jornada laboral

México
/ 3 marzo 2026
    Declara Cámara de Diputados constitucional reducción de la jornada laboral
    La reforma modifica fracciones del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTOSCURO

22 congresos estatales dieron su aval a la reforma, que ahora fue remitida al Senado para efectos constitucionales

Con el aval de 22 congresos estatales, la Cámara de Diputados declaró constitucional la reforma que reduce -de forma gradual hacia 2030- la jornada laboral en México de 48 a 40 horas por semana.

Tras la aprobación de la reforma constitucional en el Congreso federal el pasado 24 de febrero, ésta se envió a los congresos estatales para continuar el trámite legislativo.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum mete presión a reforma electoral: podría enviarla mañana y mantiene 'no negociables' dos ejes

Hasta ahora dieron su aval a la enmienda los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.

“El Congreso de la Unión, en uso de sus facultades que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de la honorable Legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas las fracciones 4 y 11 del Apartado del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reducción de la jornada laboral”, dijo Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Baja.

Tras hacer la declaratoria constitucional, la Cámara de Diputados remitió la reforma al Senado de la República para efectos constitucionales.

Con la enmienda se reducirán, a partir de 2027, dos horas anuales a la jornada laboral semanal, que en México actualmente es de 48 horas, para llegar en 2030 a las 40 horas.

La reforma establece que los trabajadores tendrán un día de descanso y se incrementará de nueve a 12 el número de horas extras a la semana que se pagarán al doble y se estipula que el aumento de ese tiempo obliga al empleador a pagar 200 por ciento más de salario correspondiente a horas ordinarias.

De acuerdo con la enmienda, que se avaló en medio de críticas por su aplicación gradual y por no considerar dos días de descanso obligatorios, también se prohíbe que menores de 18 años de edad trabajen tiempo extra.

