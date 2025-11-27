Declara Samuel García a Nuevo León blindado para Mundial de Futbol 2026

México
/ 27 noviembre 2025
    Declara Samuel García a Nuevo León blindado para Mundial de Futbol 2026
    García destacó que se trabaja en 34 proyectos estratégicos de varios rubros para el evento futbolístico. FOTO: CUARTOSCURO

Presenta gobernador de NL en ‘mañanera’ avances rumbo al evento deportivo; sostiene que hay garantías en materia de seguridad

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, presentó los avances rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, destacando que el estado estará completamente blindado en materia de seguridad.

Al mismo tiempo, invitó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a asistir a los partidos de repechaje que Monterrey recibirá en marzo.

TE PUEDE INTERESAR: Van CDMX, Nuevo León y Jalisco por asuetos durante Mundial de Futbol 2026

”Nos propusimos ser la sede más norteña. En Nuevo León, fieles a nuestro pragmatismo, decidimos no gastar un solo peso con la excusa del Mundial, sino que todo fuera inversión en obra pública para dejar un gran legado de lo que hemos llamado el nuevo Nuevo León”, afirmó.

García informó que el estado concluirá 34 proyectos estratégicos, la mayoría antes de marzo, gracias a una “coordinación eficiente” con el gobierno federal.

Destacó la construcción del monorriel más largo del continente con las nuevas líneas 4 y 6 del Metro, que duplicarán el sistema y conectarán directamente con el Aeropuerto Internacional de Monterrey, también en remodelación y con nuevas rutas internacionales.

Además, anunció la renovación total de los 4 mil camiones del transporte público, ahora con Wi-Fi, aire acondicionado, botón de pánico y conexión al sistema de vigilancia estatal.

En materia de seguridad, presumió la reducción de 81% en delitos durante 2025 y afirmó que el estado está totalmente resguardado con una Fuerza Civil ampliada, nuevos cuarteles, 10 helicópteros y patrullas blindadas.

”Nuestra nueva Fuerza Civil va a blindar completamente el estado para que haya paz y tranquilidad en el Mundial. Nuevo León está listo”, aseguró.

El Fanfest se realizará en Parque Fundidora, con capacidad para 120 mil personas diarias, gastronomía local y conciertos.

Finalmente, García invitó a Sheinbaum a los partidos de repechaje del 26 y 29 de marzo, coincidentes con el festival Pal Norte.

”Ojalá nos pueda acompañar. Seremos la sede más norteña. Queremos que vea con sus propios ojos el nuevo Nuevo León”, concluyó.

