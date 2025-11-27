Van CDMX, Nuevo León y Jalisco por asuetos durante Mundial de Futbol 2026

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus; y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, coincidieron en tener un día de asueto para la inauguración de la Copa FIFA 2026 y partidos.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 27 de noviembre en Palacio Nacional, Brugada explicó que se está proponiendo un acuerdo con la federación, con las escuelas y con la iniciativa privada.

“Yo creo que sí va a funcionar. Ese día todo mundo quiere ver la inauguración, entonces vamos por buen camino y pronto vamos a presentar, ya con las muchas Cámaras y responsables de este tema. Queremos que ese día haya un día libre para los trabajadores aquí en la ciudad”, mencionó.

Pablo Lemus, gobernador por Movimiento Ciudadano, dijo que ante los cuatro días que se prevé haya partidos en Guadalajara, se busca que sean días de asueto: “Queremos medir el anuncio en el sentido de los horarios, tenemos la misma idea que la Ciudad de México”.

Samuel García, también de Movimiento Ciudadano, indicó que se tiene la fortuna que el primer juego cae en sábado, mientras que el tercero es en miércoles: “Vamos a buscar que sea inhábil en materia escolar, nos va a ayudar mucho en el tráfico”.

García dijo que si no se puede tener el día libre, se buscará que se pueda hacer home office o se trabaje medio día.

Lemus y García agradecieron a la titular del Ejecutivo federal el presupuesto para el Mundial en sus estados. La mandataria federal recordó que el Gobierno federal aportará entre mil 500 millones y dos mil millones de pesos.