Van CDMX, Nuevo León y Jalisco por asuetos durante Mundial de Futbol 2026

México
/ 27 noviembre 2025
    Van CDMX, Nuevo León y Jalisco por asuetos durante Mundial de Futbol 2026
    Buscan que en la inauguración y los días en que corresponden juegos a cada estado, se declaren de asueto. FOTO: CUARTOSCURO

Buscan gobernadores y jefa de Gobierno acuerdo con la Federación, escuelas e iniciativa privada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus; y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, coincidieron en tener un día de asueto para la inauguración de la Copa FIFA 2026 y partidos.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 27 de noviembre en Palacio Nacional, Brugada explicó que se está proponiendo un acuerdo con la federación, con las escuelas y con la iniciativa privada.

TE PUEDE INTERESAR: Estudia Sheinbaum la posibilidad de asistir al sorteo del Mundial 2026

“Yo creo que sí va a funcionar. Ese día todo mundo quiere ver la inauguración, entonces vamos por buen camino y pronto vamos a presentar, ya con las muchas Cámaras y responsables de este tema. Queremos que ese día haya un día libre para los trabajadores aquí en la ciudad”, mencionó.

Pablo Lemus, gobernador por Movimiento Ciudadano, dijo que ante los cuatro días que se prevé haya partidos en Guadalajara, se busca que sean días de asueto: “Queremos medir el anuncio en el sentido de los horarios, tenemos la misma idea que la Ciudad de México”.

Samuel García, también de Movimiento Ciudadano, indicó que se tiene la fortuna que el primer juego cae en sábado, mientras que el tercero es en miércoles: “Vamos a buscar que sea inhábil en materia escolar, nos va a ayudar mucho en el tráfico”.

García dijo que si no se puede tener el día libre, se buscará que se pueda hacer home office o se trabaje medio día.

Lemus y García agradecieron a la titular del Ejecutivo federal el presupuesto para el Mundial en sus estados. La mandataria federal recordó que el Gobierno federal aportará entre mil 500 millones y dos mil millones de pesos.

Temas


Asueto
Deportes
Gobierno

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Samuel García
Clara Brugada
Claudia Sheinbaum

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Manolo Jiménez anticipó que se hará todo lo posible para prevenir, pero si es necesario habrá una respuesta fulminante para mantener la seguridad.

“En Coahuila, el que la hace, la paga”, Manolo Jiménez
Raúl Rocha es señalado por operar una red de tráfico de combustibles, así como de armas que utilizaban el crimen organizado.

Dueño de Miss Universo, acusado de huachicol y tráfico de armas, tenía una ‘oreja’ en la FGR
Las condiciones laborales en Coahuila para las mujeres destacan en comparación con el promedio nacional.

Destaca Coahuila en condiciones laborales para las mujeres: IMCO
Reconoció que tenía denuncias de abusos, tortura y corrupción.

Socio de Raúl Rocha en robo de huachicol capacitaba a policías
La presidenta aclaró que la presencia de Gertz Manero solo es obligatoria una vez al mes y que continúa participando normalmente en las reuniones del gabinete de seguridad.

Aclara Sheinbaum el tema de la posible renuncia del Fiscal General, Gertz Manero
La SEP informó si habrá clases el 28 de noviembre y explicó la razón de la suspensión. Conoce qué indica el calendario escolar y qué implica la junta del Consejo Técnico Escolar.

SEP aclara si habrá clases el viernes 28 de noviembre para preescolar, primaria y secundaria
El presidente de la Organización Miss Universo y empresario mexicano, Raúl Rocha Cantú.

FGR aclara la situación jurídica de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo
Los Lions de Detroit y Packers de Green Bay abrirán la tradicional jornada de Thanksgiving en la NFL este jueves.

Thanksgiving Day en la NFL: triple cartelera imperdible este jueves; Packers vs Lions, Chiefs vs Cowboys y Bengals vs Ravens