Decomisan 62 motocicletas y droga en México vinculadas a exatleta olímpico buscado por EU

/ 25 diciembre 2025
    Decomisan 62 motocicletas y droga en México vinculadas a exatleta olímpico buscado por EU
    Una imagen del exsnowboardista olímpico canadiense Ryan Wedding, quien se encuentra prófugo y ha sido acusado de presuntamente dirigir y participar en una operación transnacional de tráfico de drogas. Foto: AP/Damian Dovarganes

La embajada de Estados Unidos en México informó que el FBI busca al canadiense Ryan Wedding, exatleta olímpico y quien opera desde México en alianza con el Cartel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO- El Gobierno de México informó que decomisó 62 motocicletas de alta gama y droga, ligadas a un exatleta olímpico canadiense buscado por el FBI de Estados Unidos y quien presuntamente está vinculado con el Cartel de Sinaloa (CDS).

A través de un comunicado conjunto, dependencias de Seguridad mexicanas indicaron que agentes ejecutaron cuatro cateos en domicilios de la Ciudad y estado de México, relacionados con un exatleta olímpico y quien es “uno de los 10 fugitivos más buscados por autoridades estadounidenses”.

Explicaron que como parte de la cooperación bilateral para detener a personas requeridas por autoridades de otros países, se desarrollaron líneas de investigación sobre el sujeto de nacionalidad extranjera relacionado con actividades delictivas de carácter transnacional.

Fue así como las agencias identificaron cuatro inmuebles en la capital mexicana y el vecino estado de México y tras reunir pruebas suficientes, un juez de control otorgó la orden para intervenir los predios.

Tras ello, indicó el comunicado, se catearon los domicilios donde se hallaron dosis de metanfetamina y marihuana, 62 motocicletas de alta gama, dos vehículos, obras de arte, dos medallas olímpicas, cartuchos, un cargador y diversa documentación.

Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades, mientras que lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

En los operativos participaron agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Marina (Semar), de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN).

Apenas el pasado 8 de diciembre, la embajada de Estados Unidos en México informó que el FBI buscaba al canadiense Ryan Wedding, exatleta olímpico y quien opera desde México en alianza con el Cartel de Sinaloa (CDS) y “dirige un organización violenta dedicada al tráfico de cocaína”.

En un video difundido en sus redes sociales, la embajada estadounidense indicó que Wedding es”«uno de los criminales más buscados del FBI”.

“Hay una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su captura. Su denuncia puede marcar la diferencia, si tiene información sobre James, comuníquese con la embajada de los Estados Unidos”, indicó la representación diplomática que encabeza Ronald Johnson.

La embajada de EE.UU. apuntó en el mensaje que cree que Wedding “se esconde en México” y ofrece la citada cantidad “por información que permita detenerlo”.

El pasado 19 de noviembre, el Gobierno de Estados Unidos anunció que elevaba de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que permita capturar a Wedding, un ex ‘snowboarder’ olímpico acusado de traficar con drogas desde México.

Asimismo, la Administración de Donald Trump impuso sanciones financieras contra el canadiense, junto con nueve personas y nueve empresas vinculadas.

Wedding, quien figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City (Utah, Estados Unidos).

Según el Departamento de Estado, tras su carrera deportiva se dedicó al narcotráfico y su última base de operaciones conocida es México.

Temas


Crimen Organizado
Decomisos
Drogas

Localizaciones


Ciudad de México

Organizaciones


FBI

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

